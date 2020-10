Inicia revisión físico-mecánica de unidades previo al Feriado Morazánico

Tegucigalpa, Honduras.

Este lunes inició el proceso de revisión física, técnica y mecánica a unidades de transporte de turismo y de taxi previo al feriado de la Semana Morazánica, el cual este año será a partir del primer miércoles de noviembre.

Carlos Cordero, titular del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo (Sinager), manifestó que en todo octubre estarán desarrollando esta actividad en cuanto al transporte para un viaje seguro.

En las acciones participarán el Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT), Cuerpo de Bomberos de Honduras, Fuerzas Armadas de Honduras (FF.AA), Policía Nacional, Comisión Permanente de Contingencias (Copeco), Cruz Roja y Cruz Verde.

Con relación a cómo será la dinámica de movimiento de las personas que deseen movilizarse para disfrutar de la Semana Morazánica, el funcionario dijo que de momento se desconoce el detalle, por lo que hay que esperar la resolución a la que se llegue en los próximos días.

La comisionada presidente del IHTT, Pyubani Williams, señaló que ante todo es indispensable recordar las medidas de bioseguridad para que la población se mantenga con salud.

Autoridades de transporte y de otras instituciones en el lanzamiento del proceso de revisión físico-mecánica de unidades.

"Al cuidarnos nosotros también lo haremos de manera indirecta con quienes están cerca, es por ello que quienes se van a movilizar en los autobuses deben cumplir con los protocolos de bioseguridad, esta regla aplica para los pasajeros y los transportistas", dijo.

Contrario a años anteriores, Williams puntualizó que en este 2020 dichas las acciones de revisión no serán abiertas; es decir, solo será para el servicio de turismo y aquellos que ya tienen su certificado de operación a nivel interurbano.

"Ya tenemos como 3,500 unidades del transporte interurbano que cumplen con las medidas de bioseguridad y tienen su salvoconducto para operar, pero aquel que incumpla las disposiciones debe saber que se le decomisará la unidad", advirtió.

"Le hacemos un llamado a la población para que no se suba a unidades del transporte que no tienen su salvoconducto, pues al final no se trata de estar decomisando, sino de realizar operativos de única vigilancia para que los hondureños tengan un viaje seguro y retornen con salud", concluyó.

Fue el pasado 24 de septiembre que los diputados aprobaron el traslado del "feriadón" a noviembre con fines turísticos y únicamente durante el año 2020.

El decreto aprobado establece que los feriados correspondientes a las festividades cívicas de los días 3, 12 y 21 de octubre, se trasladan a partir del primer miércoles del mes de noviembre del año 2020 para los empleados públicos. Para los empleados del sector privado dichos feriados iniciarán desde el primer miércoles de noviembre a las 12:00 am, hasta el sábado a las 12:00 am.

Para los años subsiguientes, el feriado de la Semana Morazánica se mantendrá a partir del primer miércoles del mes de octubre.

Un llamado de auxilio

El sector turismo clamó al Congreso Nacional (CN) y a la banca privada la aprobación de la Ley de Rescate Financiero para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Mipyme), que es un salvataje para mejorar las finanzas de las empresas perjudicadas por la pandemia.

La Ley de Rescate Solidario para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa y el sector turismo busca bajar tasas de interés de préstamos y tarjetas de crédito, ampliar plazos para readecuar deudas y prohibir intereses sobre intereses, entre otras medidas.

El pasado 13 de agosto el Poder Ejecutivo remitió al Congreso Nacional esa iniciativa de ley y desde esa fecha se ha reiterado la necesidad de que se discuta y apruebe ese plan que es un "salvavidas" para la economía de las Mipymes, las cuales generan el 70% de los empleos en el país.

Siguen las restricciones

Sinager, a petición de la Secretaría de Salud, extendió ayer domingo la alerta roja por la pandemia de COVID-19 en los 18 departamentos del país hasta el domingo el 18 de octubre, mientras que la Secretaría de Seguridad amplió el toque de queda absoluto hasta esa misma fecha a nivel nacional.

El titular de la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco), Carlos Cordero, explicó en cadena nacional de radio y televisión que “pese a la alerta roja Sinager continúa con la ejecución de acciones de respuestapara acercar los servicios de salud a la población afectada por el COVID-19.

Entre esas acciones mencionó “el fortalecimiento de la red hospitalaria con abastecimiento de insumos y medicamentos, la habilitación de triajes a través de Fuerza Honduras, las visitas de las brigadas médicas casa por casa, entre otras”.

Además, recomendó el uso de plataformas digitales para desarrollar eventos con el fin de evitar la aglomeración de personas que se convierten en un inminente riesgo de contagio de COVID-19. También pidió no visitar lugares que no cumplen con las medidas de bioseguridad.

Por su parte, el portavoz de la Secretaría de Seguridad, comisionado Jair Meza, explicó que continuarán con la fase 1 los municipios que estaban en fase 0 y el resto del país en fase 2 del proceso de reactivació gradual y responsable.

Según el calendario de circulación nacional, la población continuará movilizándose de acuerdo con el último dígito de su cédula de identidad, pasaporte o carné de residente (extranjeros) en un horario de 6:00 de la mañana a 8:00 de la noche, conforme a dos dígitos.