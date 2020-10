Marco Bográn alega inocencia, pero manifestantes le lanzan huevos

01 Oct 2020 / 01:08 AM / Xiomara Orellana

Durante tres horas y media rindió su declaración ante fiscales e investigadores. TEGUCIGALPA. “Yo hice las compras, pero soy inocente y lo voy a comprobar. Comprendo que estén enojados. Los abogados van a dar las declaraciones. Han buscado culpables y me han escogido a mí. La ciudadanía está enojada y me han escogido a mí”, insistió.Esas fueron las palabras que dio ayer Marco Bográn, exdirector de Inversión Estratégica de Honduras (Invest-H), al salir del interrogatorio ante fiscales de la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública (Fetccop) y la Agencia Técnica de Investigación Criminal (Atic).En las afueras periodistas y hondureños indignados lo esperaban. Los manifestantes le gritaban consignas de “¿Dónde está el dinero?”, “corrupto”, “ladrón” entre otras, como protesta por los supuestos actos de corrupción, lo que llevó a que terminaran estrellándole huevos en la cabeza. Esto obligó a Bográn a refugiarse de nuevo en las instalaciones del Ministerio Público. La seguridad asignada a la Fiscalía intervino para proteger a Bográn del zafarrancho que se armó en las afueras. El exdirector de Invest-H se vio sorprendido y asustado. Esta es la segunda ocasión en la que comparece ante las autoridades para explicar cómo se dieron los procesos de compra durante la emergencia por el covid-19.La investigación. Ante la nueva documentación y registros de compras en el sistema de salud que van obteniendo tanto investigadores y fiscales, fue que se citó por segunda ocasión a Marco Bográn. Él arribó a la 1:30 pm, y aunque los periodistas realizaron un sinnúmero de preguntas cuando ingresaba a la Atic, no respondió. Se mostró serio y manifestó que cualquier declaración sería a la salida de su comparecencia. Tres horas y media estuvo declarando, la Fiscalía preparó una serie de preguntas para constatar algunos indicios que se han tenido a lo largo del proceso investigativo. A las 5:05 pm salió, se le vio sereno y solo dijo que sus abogados darían declaraciones en el momento oportuno. “Mi conciencia está tranquila y lo voy a demostrar. Voy a venir todas las veces que me toque venir. Las compras las hice bien”, expresó.Mientras los investigadores siguen verificando información, aseguran que hay más personas que como testigos e investigados seguirán desfilando para rendir su declaración. Bográn declaró por primera vez el pasado 7 de julio por la compra de siete hospitales móviles. Es acusado por delitos de fraude, abuso de autoridad y malversación de caudales públicos, cargos que en ese momento desvirtuó.</