Políticos ya están autorizados para andar en campaña, asegura Kelvin Aguirre del CNE

Tegucigalpa, Honduras

Los movimientos de los distintos partidos políticos están autorizados para realizar campaña política, aseguró Kelvin Aguirre, concejal del Consejo Nacional Electoral (CNE).

Los precandidatos tienen hasta el 13 de noviembre próximo para inscribir su movimiento políticos.

El Partido Nacional y el Partido Liberal ya dieron luces que van a elecciones internas, por parte de Libertad y Refundación (Libre) aún no se sabe, ya que la dirigencia del partido no quiere someterse a este proceso, pero los precandidatos luchan por que el candidato del partido se elija de manera democrática.



“De conformidad a la ley vigente, el Consejo Nacional Electoral, desde el pasado 13 de septiembre hizo la convocatoria a elecciones primarias, de ahí para delante, todos los movimientos en formación que quieran participar en el proceso, tienen hasta el 13 de noviembre de este año para inscribirse ante la autoridad partidaria”, dijo Aguirre.



“Ya vemos bastante actividad, mucha dinámica de estos movimientos en formación y desde que se realizó la convocatoria está autorizados”, aseguró.

Protocolos de bioseguridad

El funcionario expresó que se deben respetar las medidas de bioseguridad, ya que no se deben concentrar personas por la emergencia del COVID-19.



“El Sinager (Sistema Nacional de Gestión de Riesgo) debe de ser garante de buscar ese equilibrio entre el derecho a la salud y el derecho político”, indicó.



“Hacemos un llamado a Sinager para que vele por que se cumplan todos los protocolos de bioseguridad, que no haya aglomeraciones, exhortamos para que estén monitoreando todas estas actividades”, añadió.



Mencionó que la ley no contempla sanciones para los movimientos que realicen campaña política, ya que es un caso atípico por la presencia del COVID-19.



“No tenemos la facultad para aplicar sanciones, eso le corresponde al Sinager, a través de la Secretaría de Salud y demás entidades que lo conforman”, concluyó.



Dato



-El CNE trabaja en un protocolo de Bioseguridad para adoptar durante las elecciones internas de marzo del 2021