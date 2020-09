Me arrepiento de haber mandado a mi hijo a Honduras: madre de Enoc Misael

Tegucigalpa.



Tras casi diez meses del desaparecimiento del pequeño Enoc Misael Pérez en Tela, Atlántida, las investigaciones para encontrar a los responsables del hecho comienzan a avanzar.



El Ministerio Público de Honduras informó este miércoles que se decomisó una pistola que presuntamente se utilizó en el secuestro del menor.



Enoc Misael Pérez, de 12 años, llegó a su natal Tela el 18 de noviembre de 2019 para pasar vacaciones y fiestas navideñas en Honduras; sin embargo, el 2 de diciembre desapareció después de que el domicilio de su abuelo fuera invadido y lo secuestraran a él y a su cuidadora, que en esos momentos se encontraban en una vivienda contigua.





Días después aparecieron muertos su niñera, su abuelo y un tío, pero de Enoc Misael no se volvieron a tener noticias. Elvis Guzmán, portavoz del Ministerio Público, reveló que la pistola decomisada recientemente es con la que mataron a estas personas.



"Hay un arma que fue decomisada que al realizarle las pericias son compatibles con las heridas que sufrieron las personas", dijo Guzmán.



El vocero agregó que hay un grupo de personas que ya fueron identificadas por el Ministerio Público sospechosas del caso, por lo que se presentarán requerimientos fiscales y órdenes de captura.



Las investigaciones del caso están siendo acompañadas por agentes de la Interpol.

Madre de Enoc Misael reacciona

A pesar de estar en España, Dunia Karina Chinchilla, madre de Enoc Misael, ya estaba sabida sobre el decomiso del arma utilizada en el triple crimen.

"La informaciónn ya la sabía, estoy informada de todo lo que pasa", dijo en entrevista con el noticiero Hoy Mismo.



La inconsolable madre manifestó que se siente motivada porque las autoridades "se están poniendo las pilas", pero también opina que "esto debió pasasr mucho tiempo atrás".





El próximo 2 de octubre Enoc Misael cumplirá 10 meses de haber desaparecido y a pesar de todo el tiempo que ha pasado, Karina no pierde la fe de tener noticias sobre su vástago. "Yo me mantengo firme en la esperanza y confiando en Dios que todo salga bien y que podamos dar con su paradero; hasta que no mire sus restos no voy a decir que mi hijo está muerto", dijo.



La madre también recuerda que no se debe perder el objetivo de encontrar a los responsables del secuestro de su hijo y del triple asesinato.



Agregó que la Unión Europea presionará a las autoridades de Honduras para continuar con la investigación del caso.

Una persona de confianza es la detenida

La hondureña que vive en España reveló que por el caso hay un hombre detenido, que era "persona de confianza" de la familia.

"Es un vecino muy cercano al abuelo del niño y que trabajaba en las siempras con él; era una persona de confianza", apuntó Karina Chinchilla.



La madre de Enoc compartió que a diario carga con sufrimiento y angustia por el secuestro de su pequeño. "Ha sido una injusticia. Mandé a mi hijo para que él la pasara bien en las Navidades; es la decisión más horrible que he tomado en mi vida, todos los días me pregunto por qué lo hice", lamentó.



Finalizó con que continuará presionando a las autoridades hasta que se encuentre a Enoc.