Honduras se encamina a que la economía avance gradualmente, según vicepresidente de Andi

Tegucigalpa, Honduras

Honduras se encamina a una recuperación económica de manera gradual, aseguró este martes Martín Chicas, vicepresidente de la Asociación Nacional de Industriales (Andi), en referencia a la circulación de dos dígitos diarios de la población.

“Los industriales, los empresarios, el sector privado, formal e informal estamos contentos de llegar a la fase 2, consientes que se incorporará más de 1 millones personas a trabajar”, dijo.

30% de los empleos perdidos se podrían recuperar con la activación de la segunda fase de reapertura

En ese sentido, destacó que “ya hay capacidad hospitalaria para poder atender cualquier requerimiento por el COVID-19, hay suficientes triajes y ya hay una conciencia entre los hondureños”.



“Todo esto suma a que la economía avance gradualmente, a buscar un retorno que ayude al país y a las familias en esta nueva normalidad”, añadió.

Proyección de economistas

Algunos economistas expresan que debido a la pandemia, económicamente hablando, el país decaerá este año en 10 por ciento aproximadamente.



Chicas mencionó que “eso es cierto y esos indicadores no se pueden revertir, el tiempo que estuvimos en cuarentena no se puede devolver”.



“Esto implica que deben haber muchos más proactivos y mucho más claro un plan de desarrollo de la economía nacional y a eso todavía no le damos una clara lectura”, señaló.



Añadió que “se debe formular un plan atractivo, un plan realista de la reactivación económica de este país, que tiene tanto que ofrecer, pero hace falta ese componente en este momento”.



El empresario mencionó que la recuperación economista puede ser una realidad en Honduras, siempre y cuando cada sector haga lo que le corresponde para salir de dicha crisis económica y sanitaria.



“Si somos aplicados lo podemos recuperar, es con mucha aplicación, mucha dedicación, con paso lento, tal vez no se recupere todo en un año, pero iremos paulatinamente”, concluyó.