Diputado migrante, propuesta de hondureños “bateada” en el Congreso Nacional

Tegucigalpa, Honduras.

Con el fin de garantizar los derechos de los hondureños en el exterior para atender los problemas que enfrentan fuera de las fronteras, la Fundación 15 de Septiembre que aglutina a hondureños que viven en Estados Unidos y España planteó la propuesta de la figura del diputado migrante en la nueva Ley Electoral.

Juan Flores, presidente de la fundación, dijo que el planteamiento no ha tenido eco y está siendo ignorado; no obstante, cree que aún se puede incluir en la normativa ya que aún no se termina de aprobar.

“Enviamos la iniciativa y pedimos incorporar un diputado migrante. Esa figura la tiene Colombia, México, por ejemplo. Sería de mucha ayuda para la comunidad hondureña, porque no tenemos quién atienda nuestros problemas”, dijo Flores.

Con la diputación migrante lo que buscan es tener un enlace permanente de comunicación para gestionar en las embajadas y consulados de Estados Unidos y España diferentes trámites y ayudas a la comunidad hondureña, así como también introducir dictámenes en favor de la comunidad migrante.

“No tuvimos ninguna respuesta ni por cortesía. Es triste la indiferencia que hay hacia los hondureños que estamos fuera y que somos los que estamos enviando remesas”, dijo Javier Hernández, hondureño radicado en Florida.

Piden ser enrolados. Los hondureños también informaron a LA PRENSA que solicitaron al Registro Nacional de las Personas (RNP) que fueran incluidos para socializar el proceso de la nueva identidad y el enrolamiento para que los hondureños puedan obtener el nuevo documento, pero aseguran que tampoco les respondieron.

“Esperábamos una respuesta del Registro, la idea era conocer más del proyecto de enrolamiento, pero tampoco nos atendieron. Esperamos lo reconsideren porque los hondureños quieren votar en el extranjero”, dijo Flores.

Según la comunidad hondureña, solo en Estados Unidos hay alrededor de más de un millón de hondureños los que se quieren registrar y esperan también que se modifique el sistema de voto.

Pese a la importancia que tienen, el secretario del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, dijo al ser consultado por LA PRENSA que "no mira" opciones para esa iniciativa. "Esa no va", afirmó.





Agenda legislativa

A 171 días para los comicios primarios, el Congreso Nacional discutirá y aprobará hoy seis artículos transitorios del dictamen de la nueva Ley Electoral en la 22 sesión virtual.

Una de esas disposiciones establece que el Consejo Nacional Electoral (CNE) admitirá mediante reglamento un mecanismo para que los ciudadanos que no aparezcan en los listados definitivos puedan votar, verificando su huella dactilar de manera electrónica y registrándose en un listado especial.

Lo anterior se definió para garantizar el derecho universal de la ciudadanía a ejercer el sufragio en las primarias de 2021, proceso democrático en el que se podrá votar con la actual tarjeta de identidad o con el Documento Nacional de Identificación (DNI).