Policía Municipal desaloja a ejecutivos de Zede en Roatán en medio de forcejeos

Roatán, Honduras.

Un video de 2 minutos y 43 segundos que se ha vuelto viral en las redes sociales, muestra a miembros de la Policía Municipal de Roatán forcejeando con un inversionista y sus acompañantes de Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (Zede) mientras éste supuestamente se refería a la implementación del primer proyecto de desarrollo económico en la zona.

"Estoy acá para poner en práctica mi libertad de expresión, no tengo a nadie cerca, estoy en distanciamiento social, así que por favor manténganse lejos. No estoy lastimando a nadie, por favor protejan mis derechos humanos", exclamaba a través del micrófono el presidente de Zede mientras municipales pretendían quitarlo del estrado.

Tras algunos unos minutos de tensión en el lugar, el inversionista y sus acompañantes lograron salir del sitio, quedando suspendida la reunión con algunos pobladores de la comunidad de Crawfish Rock, quienes no respaldan del todo el proyecto y temen en un futuro perder sus propiedades.

El Gobierno menciona que "una zona de empleo y desarrollo económico (Zede) es el nombre oficial de una nueva división administrativa de Honduras (que coloquialmente se llama ciudad modelo) sujeta al gobierno nacional y provista de un alto nivel de autonomía con un sistema político propio, tanto a nivel judicial, económico y administrativo".

La Ley Orgánica que contiene el Poder Legislativo y que fue aprobada en 2013, indica que "la creación de Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (Zede) tiene como propósito generar fuentes de empleo que garanticen oportunidades de desarrollo en los sectores de salud, educación, infraestructura, seguridad pública, entre otras, para mejorar las condiciones de vida de la población hondureña".

Desconocen el proyecto de Zede

Empresario Ricardo Merren

Ricardo Merren, presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Islas de la Bahía, manifestó a LA PRENSA que "no conozco a fondo el proyecto porque ellos (Zede) no lo han socializado con nosotros, ese es un asunto que se tiene que analizar. Hemos tratado de investigar sobre eso, pero no dan mayor información, vamos a esperar qué sucede en los próximos días".

Regidor Rully Siguenza

Rully Siguenza, regidor de la Municipalidad de Roatán, también dijo que no tienen información de lo que pretende realizar Zede. "Ellos no han presentado nada a la Corporación, por eso no hemos abordado el tema", acotó.

Con relación al video que circula desde anoche, comentó que "esta semana recién se juramentó el patronato de la comunidad de Crawfish Rock y fueron ellos los que llamaron a la Policía Municipal para que fuera a desalojar ayer viernes a los inversionistas de Zede, ya que al parecer organizaron la reunión sin su consentimiento, además porque había muchas personas y sin mascarillas, lo que contradice los reglamentos de Sinager y afecta en medio de la pandemia del COVID-19".

Una habitante de la comunidad explicó que el proyecto que tiene en curso Zede sí está basado en ley porque su ejecución fue aprobado en 2013 en el Congreso Nacional.

"Ellos compraron un territorio de al menos 58 acres en la comunidad, ya no son nuestros legalmente, pero lo que molesta es que en cualquier momento hagan expropiaciones de propiedades porque tienen autonomía administrativa y judicial. Ellos tienen varios meses de estar viniendo a reuniones, pero nunca han socializado como se debe, esta es una comunidad negra, étnica y de habla inglesa, el Gobierno debió hacer consulta primero para estos proyectos y no lo hizo", enfatizó la pobladora que prefirió omitir su nombre.

Misiva enviada

Una carta enviada por parte del patronato de Crawfish Rock evidencia que ejecutivos de Próspera o Zede ya habían sido notificados antes de no realizar la reunión, porque las condiciones no eran las adecuadas debido a la pandemia, sin embargo, siempre tomaron a bien hacerla.

La carta menciona que "lo hacemos aquí para notificarle y con el fin de preservar la vida y la seguridad de nuestra comunidad en estos tiempos de la pandemia. Hemos cancelado todas las reuniones públicas para evitar la propagación del virus, por lo cual no insistimos en querer organizar una reunión para el viernes 18 de septiembre a las 6:00 pm".

"De manera oportuna nos reuniremos una vez que consideremos que es seguro para ambas partes, estamos abiertos al diálogo y con la esperanza de una solución favorable. De la misma manera solicitamos que toda forma o medio para comunicarse con la comunidad sea por escrito y dirigido a la Junta del patronato, por lo dicho, no reconocemos el uso de un chat como medio de comunicación con la comunidad para convocar reuniones, dicho poder y derecho corresponde al patronato", concluyeron.

LA PRENSA intentó comunicarse con representantes de Zede y Dino Silvestri, gobernador de Roatán, sin embargo, no hubo respuesta de su parte con relación al tema.