Sectores de Honduras afectados con cortes de energía este miércoles

Tegucigalpa, Honduras.

La Empresa Energía Honduras (EEH) publicó una nueva programación de cortes de energía eléctrica que afectarán diversos sectores del país este miércoles 9 de septiembre.

Más de 7 horas estarán sin el fluído eléctrico los lugares seleccionados entre los que está San Pedro Sula, el Distrito Central y zonas de Yoro.

La Enee no ha comunicado sobre cortes para estas fechas.

Distrito Central, Francisco Morazán (De 8:00 am a 4:00 pm)

Colonia Superación

Colonia Gracias a Dios

Colonia Espíritu Santo

Colonia Santa Cecilia

Plantel de Columbus

El Carrizal

Colonia Cantarero López

Colonia Lincoln

Colonia Nuevos Horizontes

Los Centenos

Jardines del Norte

Colonia Lomas del Norte

Colonia Brisas del Norte

Laguna de El Pegregal

Zonas Aledañas

Salidas del norte

Colonia Smith

Jardines de El Carrizal

Colonia San Juan Bosco

Parte de colonia Nueva Providencia

Colonia José Duarte 2, 3, y 4

Colonia Divino Paraíso

Colonia Ulloa

Colonia Nueva Capital

Colonia Mary Flake de Flores

Fuerzas Unidas

Colonia José Duarte #1

Nueva Danlí

Ciudad del Ángel

Altos de la Laguna



San Antonio de Cortés, San Francisco de Yojoa (De 8:30 am a 4:00 pm)

Barrio Abajo de Río Lindo

La Valencia

La Química

La Aurora

La Masica

La Calera

Los Hules

El Aguacate

Colonia San Juan

San Antonio de Cortés

San José del Cordoncillo

La Chachona

El Sitio

Loma Larga

Nueva Granada

Tule

El Encanto

Limones

Aysa



San Pedro Sula y Villanueva (De 8:00 am a 4:00 pm)

Colonia Kilómetro 71

Nuevo Chamelecón

Colonia Lempira 1, 2 y 3

Colonia La Fortaleza

Casa Quemada

Colonia 24 de abril

Colonia San Jorge

Colonia Brisas del Valle

Colonia 10 de enero

Colonia Gracias a Dios

Cofradía

Rancho Manacal



Yoro, Yorito, Sulaco, Victoria, Marale (De 9:00 am a 4:00 pm)

Aldea Ayapa y alrededores

Aldea La Rosa

Marale

Sulaco

Victoria

Yorito y zonas aledañas.