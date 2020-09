Interventora de la Enee no está facultada para validar o invalidar contratos

Tegucigalpa.



La comisión interventora de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee) no tiene facultades para validar o invalidar los contratos aprobados por el Congreso Nacional, informó en un comunicado la junta.



"Ante la confirmación de la aprobación en el Legislativo de los contratos de suministro de energía y potencia en el Litoral Atlántico, la Enee, siendo un ente regulado, no está facultado para determinar la validez o no de estos contratos", indica la misiva.



El comunicado se emitió este viernes luego de que ayer el Parlamento hondureño aprobara los contratos de energía suscritos por la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee).



La comisión interventora explica que de acuerdo al artículo 3 de la Ley General de Industria Eléctrica "corresponde" a la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (Cree), supervisar y aprobar los procesos de contratación de compra de potencia y energía.



En ese sentido, el presidente de la junta interventora, Rolano Leán, dijo que la junta actuará conforme ley y en consonancia a lo ordenado por los órganos competentes.



El comunicado de la comisión que dirige la enee indica que debido al déficit energético en el Litoral Atlántico y la situación social de las comunidades afectadas, "instamos a los órganos competentes tomar las decisiones pertinentes enmarcadas en Ley en el corto plazo, para evitar o mitigar consecuencias negativas sociales que puedan derivarse de esa problemática".



Ayer los diputados aprobaron cinco contratos de energía, cuatro para la empresa Comercial Laeisz S.A. de C.V. y uno para Rentas Américas, para el suministro de potencia firme y energía asociada.



Los convenios fueron suscritos con la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee), en 2018 con diferencias en la duración.



La Enee debe proceder, en el término de 10 días hábiles a la vigencia de este decreto, a la modificación de los contratos aprobados con relación al departamento de Atlántida.



En la modificación se deberá ampliar la vigencia incorporándose un plazo adicional a su vigencia actual cargo variable de combustible de 12 años más a cada contrato, además de un descuento del 20% sobre el .



El descuento del 20% se aplicará una vez que transcurran los primeros 24 meses de la modificación por ampliación que se ordena en el decreto aprobada por la Cámara Legislativa.



Según se mencionó, a partir del mes número 25 la Enee se beneficiará de este descuento por los restantes 10 años.