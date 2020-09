Sectores de Honduras que tendrán cortes de energía este miércoles

San Pedro Sula, Honduras.

La Empresa Energía Honduras (EEH) programó nuevos cortes de energía eléctrica en diversos sectores del país para este miércoles 02 de septiembre.

San Pedro Sula (De 8:00 am a 4:00 pm)

Residencial Santa Mónica



San Marcos de Colón (De 8:00 am a 4:00 pm)

Villa Florencia

Villas Madrigal

Ciudad Nuava

Colonia Samaritana

Colonia Panamericana

Colonia Santa Fe

Colonia Linda Henry

Colonia Francesa

Villa Gerusalen

Limón de Cerca

Colonia Gracias a Cristo

Colonia Monte Limar

El Divisadero

Pataire

San Judas

Orocuina

Comaly

Barrio El Progreso

Aldea Chinchayote

Aldea Guanijiquil

Aldea Guayanini

La Galera Derivación de Duyure

Brisas de San Marcos

San Isidro

El Boqueron

Aldea Las Cañas

Carrizal Prieto

Tierras Coloradas

Liraqui

Duyure

Zonas Aledañas



El Porvenir, Atlántida (De 8:00 am a 4:00 pm)

Aldea El Pino

Aldea de Caracas

Aldea La Unión

Aldea Monte Pobre

Aldea El Bambú

Aldea Cáceres

Aldea El Gancho

Aldea Orotina

Aldea Burgos

Aldea Coloradito

Aldea Saladito

Aldea Camelias

Municipio de San Francisco

Aldea San Francisco Viejo

Aldea Santa Ana

Aldea El Naranjal

Municipio de la Masica

Aldea Monte Negro

Aldea Trípoli

Aldea Tierra Firme

Aldea San Juan Benque

Aldea El Suspiro

Aldea Los Cerritos

Aldea San José

Municipio de Esparta

Aldea San Juan Pueblo

Aldea Siempre Viva

Aldea Lombardía

Aldea Piedra de Afilar

Granja Penal

Caicesa

Generador Los Laureles, Generador Contempo



Arenal, Yoro (De 8:00 am a 5:00 pm)

Aldea Teguajal

Aldea Zapamatepe

Aldea Santa Cruz

Municipio de Arenal