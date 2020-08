Detectan fugas en compuertas de la hidroeléctrica Patuca III

Patuca III alcanza los 287.2 metros TEGUCIGALPA. El excelente régimen de lluvias que ha experimentado el departamento de Olancho ha permitido que la represa Patuca III esté cerca de alcanzar su capacidad máxima, pero todavía no ha sido posible realizar las pruebas de generación para su inicio de operaciones, previsto para septiembre y octubre de este año. Hasta el lunes de esta semana, el embalse reportó una cota de 287.5 metros sobre el nivel del mar (msnm), muy cerca de alcanzar su capacidad máxima, que es de 290 msnm. Según el último informe de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee), a las 8:00 am del miércoles 19 de agosto la represa alcanzó la cota de 287.02 metros sobre el nivel del mar (msnm); es decir, a 2.8 metros para alcanzar su nivel máximo, que es de 290 msnm. Técnicos de la Enee explicaron a LA PRENSA que por seguridad del embalse se mantienen abiertas parcialmente las compuertas número 2, 3 y 4 para permitir el paso regulado del caudal aguas abajo de la cortina, en una cantidad aproximada de 224.03 metros cúbicos por segundo. Uno de los técnicos asignado al proyecto indicó que la falla detectada en una de las compuertas obedece un sello defectuoso, pero no se ha podido resolver por falta de supervisión. “Es un problema que hay que resolver, no es solo ordenar a los chinos, sino certificar que se haga bien la reparación”, dijo.