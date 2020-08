Destinos de naturaleza y aventura tendrán prioridad en la reactivación del turismo en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.

"Mientras no se anuncie la implementación de un salvoconducto turístico, debe quedar claro que no se reactiva este rubro de la economía de Honduras", dijo a Diario La Prensa la ministra de Turismo, Nicolle Marder.



La funcionaria explicó que aún se mantienen las restricciones de circulación los fines de semana por parte de las autoridades del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager), para contener la expansión del COVID-19; por ende, el sector del turismo aún no reabre.



"El tema de la circulación por dígito crea una limitación en el rubro, ya que no es rentable para los dueños de hoteles, por ejemplo, abrir sus puertas y no recibir clientes. Ante ello, hemos propuesto que para reactivar el turismo, este no esté sujeto a que la persona pueda disfrutar solamente en su día de transito; sino que la reservación de su hotel le sirva como un salvoconducto turístico para poder movilizarse, pero esto aún solo es una propuesta; y se anunciará cuando sea discutida y aprobada por las autoridades correspondientes", detalló la ministra.

Además lea: El turismo no abrirá este fin de semana en Honduras



Además explicó que este y otros temas, como la circulación en los fines de semana, también se evaluarán y quizás, en la segunda fase de la reapertura en Honduras, ya sean posibles.



Marder indicó, que al comenzar la reactivación del turismo hondureño, le darán prioridad a los destinos que tengan naturaleza y aventura, como los hoteles de playa. Sin embargo, deberán apegarse a una serie de restricciones de bioseguridad.



"El propósito es que las personas puedan disfrutar y a la vez mantener la distancia correspondiente; para que puedan realizar tanto actividades individuales y en grupos pequeños. En el caso de los hoteles con piscina, tendrán que seguir un riguroso control sanitario", dijo Marder.



Sin embargo, los restaurantes, gimnasios y spa no podrán abrir en la primera fase. "La comida es parte vital de la experiencia del turismo, por ello aconsejamos que habiliten áreas en los espacios abiertos para que las familias disfruten de sus alimentos en sana distancia".



De acuerdo con la ministra, aún se encuentran en la fase de capacitación de los negocios en este rubro.

Además lea: Comisión de vigilancia determinará la viabilidad de pasar a la fase dos



Por lo tanto, hizo un llamado para que avancen en crear los espacios llamados "burbujas familiares", pues las autoridades harán inspecciones sorpresa para verificar que los establecimientos cumplan con el protocolo de bioseguridad.



A raíz de la confusión que surgió ayer, tras las declaraciones del presidente de la Cámara Nacional de Turismo de Honduras (Canaturh), Epaminondas Marinakys, quien informó que a partir de este fin de semana gran parte del turismo se reactivaría. La ministra mira con buenos ojos la reacción por parte de los ciudadanos.



"Nos alegra saber que la gente está lista para buscar un rinconcito y relajarse en familia. Pero lamentablemente, tenemos que pedirles que esperen un poco más, pues seguimos capacitando a las empresas y los protocolos de todas las actividades turísticas aún no están en su totalidad".



Agregó que han dado pasos importantes en Roatán, Islas de la Bahía, con el primer vuelo confirmado de 130 turistas que llegarán el 22 de agosto al paradisiaco destino hondureño. "Hay establecimientos listos y la próxima semana haremos una visita para comprobar todos los procesos".



Finalmente, la ministra mencionó que probablemente la próxima semana estará lista una plataforma para los negocios de este rubro, "los pasos que debe seguir son: conseguir el protocolo, tomar la capacitación del protocolo y utilizar la guía de bioseguridad para hacer la implementación del protocolo e ingresar sus datos al sitio web para coordinar una visita", concluyó Marder.