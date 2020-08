Por "tensión y frustración" han muerto transportistas hondureños varados en México, aseguran dirigentes

Tegucigalpa, Honduras.



Más de 60 hondureños que trabajan en el transposte de carga pesada han permanecido varados por más de cuatro meses en la frontera entre México y Guatemala durante la pandemia, informaron autoridades de este sector.

Lamentablemente, se ha confirmado que de ellos, al menos tres han fallecido, según lo confirmó Santos Pavón, dirigente del transporte de carga.

Pavón asegura que no ha habido voluntad de parte del gobierno guatemalteco para poderlos ayudar.

“Esa estadía allí no ha sido buena, muchos de los compañeros se han enfermado porque están desesperados”, apuntó.

El dirigente afirma que a pesar de que dos de sus compañeros se enfermaron en dicho lugar no se les atendió a tiempo y un tercero fue víctima de la violencia pues fue asaltado cuando iba cargado de producto.

Dos de los fallecidos fueron identificados como José Mercedes Mejía y Omar Baca, quienes según Pavón, murieron de tensión y frustración, de estar abandonados, sin tener ni para comer.

“Tanto el gobierno de Honduras como de Guatemala, han hecho muy poco para ayudarnos, no es justo lo que está pasando y ha sido un trato inhumano, la verdad que no tienen una excusa de peso para no dejarnos circular”, añadió

“Solo nosotros y los nicaragüenses estamos teniendo ese tipo de problemas”, dijo el transportiste pues aseguran que en el caso de los transportistas de Guatemala no tiene inconvenientes de paso.

El transportista considera que el tiempo que se les pretende dar para poder llegar a Honduras, es de siete horas, “lo normal serían 12 o 24 horas para poder cruzar todo el territorio guatemalteco.