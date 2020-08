Sectores del norte de Honduras afectados con cortes de energía este miércoles

San Pedro Sula, Honduras.

La Empresa Energía Honduras (EEH) anunció mas cortes de energía para este miércoles 12 de agosto en diversos municipios de Cortés.

Durante más de 7 horas, la falta de fluído eléctrico perjudicará a colonias y aldeas de Villanueva y San Manuel, según el calendario.

En esta ocasión, San Pedro Sula no está incluída entre las afectadas.

A continuación los sectores afectados:

Villanueva, San Manuel (8:00 am a 4:00 pm)

Villanueva:

Residencial Las Canadas

Residencial La Joya

Colonia Dos Caminos

Colonia Jardines de Dos Caminos

Colonia Santa Fe

Altos de Santa Fe

Brisas de Santa Fe

Colonia Gracias a Dios

Colonia El Renacer

Colonia Colinas de Suiza

Colonia El Milagro

Residencial Camino Real

Residencial Shalom

Colonia Valle

Colonia 15 de Junio

Colonia Nueva Jerusalen

Guarumas

Las Cañadas

Aldea La Sabana



San Manuel:

Comercial Laeiz

Becamo

Camas Olimpia

Ingenio Santa Matilde (Cahsa)

Colonia Democracia

Omonita

Empacadora Chiquita

Cowle

Guadalupe

San José de Oriente

Corosalito

Zip Búfalo

Supermercado Dos Caminos

Colonia Buena Vista



El Progreso, El Negrito (De 8:00 am a 4:00 pm)

Aldea Batán

Aldea Cebú

Aldea Estero de Indios

Aldea Compuerta

Aldea Pajuiles

Aldea Urraco Pueblo

Campo Cobahsa

Aldea Mocúla

Aldea Birichichi

Aldea Esfuerzos de Jesús

Campo Paloma

Aldea Pavón 1 y 2

Aldea Veracruz

Aldea La Fragua



San Antonio de Cortés, San Francisco de Yojoa (De 8:30 am a 4:00 pm)

Barrio Abajo de Río Lindo

La Valencia

La Química

La Aurora

La Masica

La Calera

Los Hules

El Aguacate

Colonia San Juan

San Antonio de Cortés

San José de Cordoncillo

La Chachona

El Sitio

Loma Larga

Nueva Granada

Tule

El Encanto

Limones

Aysa

Aquafinca

Aquafish

Borboton

Granjas Avícolas

Barrio El Tablón

Colonia Nueva Murcia

La Unión