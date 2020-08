Hospitales móviles llegarán a finales de septiembre, asegura Invest-H

Tegucigalpa.



Hasta dentro de dos meses estarían llegando a Honduras los cinco hospitales móviles que hacen falta y que fueron comprados por Invest-H desde el mes de marzo.



José Gustavo Boquín, miembro de la junta interventora de Inversión Estratégica de Honduras (Invest-H), dijo este lunes que los hospitales móviles estarán llegando la última semana de septiembre "si no se tiene ningún contratiempo".



En declaraciones al noticiero Hoy Mismo agregó que la fecha de llegada de las clínicas faltantes es información oficial del proveedor que fabrica los módulos hospitalarios en Turquía.



Además, indicó que "tenemos información del proveedor que los cinco hospitales móviles faltantes se están construyendo en Ankara, Turquía".

Buscan verificar construcción de hospitales móviles

José Gustavo Boquín informó que la junta interventora de Invest-H está preparando una misión para visitar las instalaciones de la fábrica de las clínicas en Turquía y "que compruebe que realmente se están construyendo los hospitales móviles".

Agregó que el propósito del viaje de una comitiva hasta Turquía es especulaciones, ya que hay "declaraciones sin base" por parte de distintos sectores.



Debido a que las aerolíneas internacionales aún no están llegando a Honduras, que desde marzo cerró sus fronteras por la pandemia del coronavirus, Boquín dijo que se analiza contratar un vuelo privado hacia Miami, u otra ciudad del este de Estados Unidos, para luego tomar un vuelo de la aerolínea Turkish, que hace el vuelo directo a Turquía.





Explicó que se descarta usar el avión presidencial porque la aeronave se encuentra en mantenimiento y no estaría lista antes del 15 de agosto, y la junta interventora de Invest-H quiere enviar la comitiva a Turquía "lo más pronto posible".



El Estado de Honduras, a través de Invest-H, compró siete hospitales móviles para hacer frente a la pandemia del coronavirus en el país. La compra de estos hospitales fue hecha por Marco Bográn, exdirector de Invest-H, quien no notificó al consejo directivo su decisión.



El pasado 10 de julio llegaron los primeros dos hospitales móviles a Honduras, pero el desaduanaje de los mismos ocurrió una semana después ya que Invest-H no tenía las facturas de la compra.





Debido a las irregularidades en el proceso de compra, sumado a una denucia de supuesto fraude, el Ministerio Público y el CNA inspeccionaron los 78 contenedores en los que llegaron los módulos hospitalarios, los cuales llegaron con vaporizadores usados y dañados.



Los hospitales móviles están siendo instalados en San Pedro Sula y Tegucigalpa, las ciudades más afectadas por la pandemia en Honduras.