El CNA asegura que el informe del TSC no tiene soporte legal

Tegucigalpa, Honduras

El Consejo Nacional Anticorrupción calificó este martes el informe del Tribunal Superior de Cuentas (TSC), sobre la compra de los hospitales móviles, como un pasquín que busca beneficiar a todos los involucrados.

El TSC remitió hoy el primer informe al Ministerio Público, en el cual se señalan indicios de responsabilidad penal por compras por parte de Invest-H para atender la emergencia por COVID-19 en el país.

Mientras tantos, el CNA informó que el documento del TSC no tiene soporte legal para enjuiciar a los responsables. "Lamentamos que el hecho de que el TSC se haya tomado más de dos meses para sacar como resultado un pasquín, del cual no soportan absolutamente nada de lo que se manifiesta...es un hecho notorio que el exdirector ejecutivo de Invest-H no consultó a su Consejo Directivo", indicó el CNA en un comunicado.

Donde también criticó la única conclusión del TSC, la cual señaló de vergonzosa: “Concluimos en que la Dirección Ejecutiva de Invest-H, no se sujetó al estamento legal que rige el accionar de esa institución”, informó el TSC en su informe.

Según el CNA el documento del TSC se presentó para provocar debilidad en eventuales requerimientos fiscales que emprenderá el Ministerio Público. Además que las diferentes organizaciones de sociedad civil tienen mayor competencia y capacidad de investigación y que le han dado seguimiento al tema de los hospitales móviles.

Para el CNA "se están gestando los nuevos cimientos de la impunidad en el caso de Invest-H, a fin de beneficiar a todos los involucrados en este nuevo latrocinio".