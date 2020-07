Piden que Estado exija devolución del dinero de 5 hospitales móviles

TEGUCIGALPA.

Ante la falta de información sobre la construcción de los cinco hospitales móviles que compró Inversión Estratégica de Honduras (Invest-H) para las regionales de Choluteca, Olancho, El Paraíso, La Ceiba y Copán, representantes de diversos sectores coinciden en que el Estado debe iniciar acciones para resarcir los daños que se han ocasionado al país con la llegada tardía de los dos hospitales móviles que y por los cinco que no aparecen, los 7 comprados por $47 millones.

Aunque una de las limitantes es que no hay un contrato que defina las obligaciones, ni tampoco una garantía, lo mejor que puede hacer el Estado, a través de la Junta Interventora de Invest-H y la Procuraduría General de la República (PGR) es exigir la devolución del dinero.

“Exigimos al Poder Ejecutivo transparencia, eficiencia y eficacia en el manejo de los recursos todavía disponibles para gestionar esta crisis sanitaria y económica. Instamos al Poder Ejecutivo a que mejore el manejo transparente de los fondos para minimizar el impacto, e instamos a los tres poderes del Estado a que lleven a las últimas consecuencias a los responsables de los supuestos actos de corrupción denunciados ante la sociedad y ante la opinión pública”, dijo el ex ministro y académico Marlon Brevé.

Analistas consideran que se ha perdido tiempo y aún el Estado no define la estrategia legal que seguirá para exigir respuestas de la empresa Vertisa, ya sea para solicitar la devolución de los montos junto con los intereses dejados de percibir o en su defecto los hospitales, que con los dos primeros, según denuncias del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), resultaron ser triajes móviles.

Falta aún ver los resultados de la investigación del Ministerio Público.

Documentos. "Tienen engañados a los funcionarios del Gobierno, ya que se dijo que venían en el mes de agosto para las cinco regiones del país, pero qué pasó, quién los está construyendo. Se debe presentar una solicitud de devolución de fondos, pero eso solo lo puede hacer la Procuraduría General de la República (PGR). Tienen que tener a la mano todos los documentos y saber cuál fue el compromiso que asumió el Estado y qué iba a hacer el proveedor. Se ocupan los documentos para ver si es factible llegar a la devolución del dinero. No se tiene información de nada, han jugado con la paciencia de los hondureños, por eso las entidades deben establecer quién dio la autorización, alguien dio la orden para que salga un cheque; para tener una autorización se debe seguir un procedimiento y lograr la devolución del dinero".

2 lester ramírez: “Son varias opciones” Opciones. “El Gobierno puede hacer uso de diferentes opciones a la vez para exigir el cumplimiento de la compra o devolución del dinero. Por un lado pueden ir legalmente contra la empresa. Esto llevará tiempo, pero es una obligación que tiene el Gobierno para recuperar lo que se pueda del dinero por la compra de los cinco hospitales. Si no lo hacen, habrá más suspicacias. Por otro lado, Inversión Estratégica de Honduras debe trabajar en las obras físicas y construir nuevos centros o remodelar lo que se tiene; pero se debe actuar desde el Gobierno, ya que actualmente no se están tomando decisiones y no le gusta recibir ayuda, al menos que ellos se acrediten el logro de las acciones en el caso; pero esos son los liderazgos que tenemos. El asunto es no perder. Esos hospitales tienen más de dos meses de atraso, vienen con pertrechos y el vendedor no está en ningún lugar”.

Devolución. "Lo mejor es buscar la devolución de los 33.2 millones de dólares que restan de los cinco hospitales que no se han entregado. No podemos buscar una derogación del contrato, ya que no existe un contrato, ni tampoco existe una garantía de compra y venta entre el proveedor y el Estado de Honduras, por lo tanto esa no es una vía factible. No estoy seguro de si se entregaron las facturas originales o los dos hospitales de Puerto Cortés fueron desaduanados por orden del Presidente del Ejecutivo. Por lo tanto, lo que faltaría es hacer alianzas internacionales entre el Ministerio Público, autoridades de Estados Unidos y Turquía e investigar, citar a Axel López a testificar, puesto que se está cometiendo un delito nacional. Independientemente sea estafa o no, la no entrega de hospitales en tiempo y forma es un delito que debe ser sancionado inmediatamente, por allí sería la salida".

4 odir fernández: “Se deben

resarcir daños” Exigir. “Ante el incumplimiento del acuerdo verbal suscrito entre Invest-H y el proveedor, el Estado de Honduras debió ejercer acciones en donde exija a la empresa el resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados como consecuencia de tal incumplimiento. Es sumamente necesario y oportuno que la Procuraduría General de la República, en su condición de apoderado legal del Estado de Honduras, comience a realizar las acciones legales, encaminadas a definir si finalmente vendrán los hospitales, bajo el entendido que ya se generó un perjuicio al país. Desafortunadamente estamos observando desde la institucionalidad bastante parsimonia en defender los intereses legítimos de los hondureños, tal situación nos manda un mensaje sobre el poco interés que existe por parte de las autoridades en revelar el trasfondo que existe en la compra de los hospitales”.

Información. "Este es un tema muy complejo. Los hospitales no han estado a las altas expectativas que la población hondureña esperaba. Hemos visto de inicio especulación de los precios y algunas organizaciones como el CNA nos han señalado una increíble sobrevaloración de hasta un 69%. Con el arribo de los primeros hospitales a nivel de aduana, la incertidumbre se incrementó por incongruencia documental. Ya realizada la inspección de los contenedores, los hallazgos no son nada alentadores y vemos equipo usado o dañado. A estas alturas creo que debemos instalar estos dos hospitales cuanto antes para tener claro su beneficio.No estamos aún en condiciones de recomendar devolución o derogación de contrato. A pesar de la gran cobertura mediática aún falta información. Lo que urge es transparencia, en eso deben preocuparse para aclarar dudas al pueblo".

