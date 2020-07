Invest-H: ya solicitamos una explicación al proveedor de los hospitales móviles

Tegucigalpa, Honduras.

Luego que el Ministerio Público reportara el hallazgo de material médico dañado y vencido como parte de los hospitales móviles que llegaron desde Turquía, Inversión Estratégica Honduras (Invest-H) afirmó que ya procedieron a pedir una explicación al proveedor.

"Los hospitales de aislamiento móviles en inspección son un producto que el proveedor debe entregar bajo el concepto llave en mano, por lo cual deberá integrarlo con equipo totalmente nuevo, condición que es verificable al momento de la recepción", mencionó Invest-H mediante un comunicado.

"No se aceptará ningún producto de mala calidad, en condiciones no adecuadas o que no sean apto para la atención de pacientes con COVID-19. Tras tener el informe técnico sobre el equipo decomisado se procederá a realizar el reclamo ante el proveedor, al que se le exigirá la sustitución correspondiente", aseguraron.

Mostrándose parte de lo que encontraron usado a lo interno de los hospitales móviles.

También advirtieron en su escrito que pedirán la sustitución de cualquier otro equipo que no reúna las condiciones adecuadas.

En tanto, Aduanas de Honduras informó que hasta ayer viernes avanzaron en las inspección de nueve contenedores pertenecientes al hospital móvil de Tegucigalpa, sumando a la fecha 61 los módulos revisados, quedando pendientes 17.

Trabajan en inventario

En la inspección que ejecutan el Ministerio Público (MP), Agencia Técnica de Investigación Criminal (Atic) y la Agencia de Regularización Sanitaria (Arsa) han identificado el equipamiento de: unidad de gases medicinales, camas hospitalarias, tubos de rayos x, mesa radiológica, gabinete de conexión eléctrica, dispensadores y equipo de oficina.

A las 4:24 pm de ayer el Ministerio Público hizo de conocimiento y solicitó a la Administración Aduanera de Honduras el acompañamiento para proceder al decomiso 54 circuitos de flujo de anestesia y 44 vaporizadores que se encuentran usados, en mal estado y vencidos.

Aduanas Honduras aseguró que puso a disposición el personal en la Aduana de Puerto Cortés para apoyar a los entes competentes en el proceso de decomiso e investigación.

El primer decomiso corresponde a 22 *vaporizadores* con su circuito de anestesia y kit de manguera de oxígeno, mismos que corresponden al hospital móvil de #SPS pic.twitter.com/hOwwC1VBiB — Ministerio Público (@MP_Honduras) July 25, 2020

Ebal Díaz, ministro de la Presidencia, recién manifestó que debe investigarse de manera eficiente y objetiva de parte del Ministerio Público y del Tribunal Superior de Cuentas todo lo relacionado con los hospitales móviles.

Insistió que "es necesario que se diga toda la verdad sobre los hospitales móviles", porque "se han dicho muchas cosas y es necesario que se sepa la verdad, queremos que se sepa la verdad".

Todo listo

Díaz confirmó que desde el punto de vista de ingeniería, el plantel donde se instalará el primer hospital móvil en San Pedro Sula "está listo".

El funcionario dijo que constató que en el referido espacio ya están disponibles los servicios básicos, como energía eléctrica, agua potable y aguas negras, entre otros.

"A nosotros nos urge contar con más camas de hospital ante tantas personas que han estado llegando a buscar asistencia médica", expresó Díaz.

El primer hospital que saldrá de la aduana de Puerto Cortés será instalado en San Pedro Sula, según disposiciones de la Secretaría de Salud, mientras se realiza la inspección del siguiente lote de contenedores del segundo hospital, para proceder al desaduanaje y su posterior traslado a Tegucigalpa.