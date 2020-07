Más de 17,000 pacientes COVID-19 han atendido en triajes de Tegucigalpa

Tegucigalpa, Honduras.

Un total de 17,535 pacientes de COVID-19 recibieron atención en los centros de triaje que están instalados en la capital hondureña a fin de contrarrestar la pandemia de esa enfermedad y evitar el desbordamiento de la red hospitalaria.

El informe lo dio ayer la coordinadora para la pandemia en el Distrito Central y exministra de Salud, Yolany Batres, quien destacó que estos avances sustanciales vienen a descongestionar los hospitales de pacientes afectados por el coronavirus.

Batres afirmó que "con esta iniciativa descongestionamos los hospitales, porque a los pacientes les damos oxígeno y los estabilizamos, también impedimos que vayan a los hospitales".

A la fecha funcionan centros de triaje en el Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop), colonia Mayangle, la Universidad Católica, el Bazar del Sábado, el Centro Cristiano Internacional (CCI) y el Centro Cívico Gubernamental (CCG).

La galena desglosó que “en el Infop hemos atendido 6,719 pacientes, en la Mayangle 3,707 pacientes, en la Universidad Católica 4,491, el CCG tiene 2,113 pacientes y CCI se abrió el lunes y ha visto 505 pacientes”.

“En resumen hemos visto 17,535 pacientes en los triajes”, precisó Batres, al tiempo que aseguró que “esto viene a generar un impacto grande porque los pacientes pueden recibir su atención en cualquier día de la semana y a cualquier hora del día”.

Las autoridades de Salud aseguraron contar con todo lo necesario en los centros de triaje.

Además, dijo la exministra de Salud, "al identificarlo en el triaje como positivo, le damos varias recomendaciones al paciente, como aislarse en su casa, no tener contacto con los adultos mayores, entre otros".

Atención y descongestionamiento

Don Juan Antonio Sierra, quien sufre de COVID-19 y es atendido en el centro de triaje del Infop, dijo que “desde que ingresé me he sentido mejor porque antes podía respirar, ahora estoy estable, no tengo fiebre ni otros síntomas”.

La directora de la junta interventora del Hospital Escuela, doctora Suyapa Molina, resaltó que el centro de triaje de esa institución se descongestionó y pasó de 85 a 14 pacientes con síntomas de COVID-19 atendidos a diario, debido al funcionamiento de los seis centros similares que hay en la capital.

Molina reconoció que desde marzo a la fecha, ante la emergencia nacional por la pandemia, los centros de triaje que se han abierto en la capital han aliviado la carga de pacientes que se atienden preliminarmente en ese centro asistencial.

“Hemos visto desde hace una semana atrás una enorme disminución de los pacientes que son abordados desde el centro de triaje en esa carpa”, apuntó.

Molina remarcó que centros destinados a COVID-19 como el Hospital San Felipe y el Hospital María de Especialidades, también han disminuido la atención de pacientes debido a la habilitación de las salas de triaje en la capital.

Ante la crisis, el Hospital Escuela se ha visto en la necesidad de abrir salas especiales para atención de pacientes en el área de cirugía, con capacidad de 20 camas. Asimismo, expuso que se habilitó el tercer piso (capacidad de 50 camas), la Unidad de Cuidados Intensivos (cinco camas) y en el cuarto piso se han habilitado tres salas (75 camas, donde se manejan pacientes estabilizados).

Molina pormenorizó que para hacerle frente a la pandemia se han equipado con 40 ventiladores mecánicos adquiridos por la Secretaría de Salud-Invest Honduras). Igualmente, dijo que ingresaron compresores de alto flujo para los ventiladores mecánicos.

Además, apuntó que se recibieron 10 ventiladores más de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y en calidad de préstamo se cuenta con ocho ventiladores más de parte de la Secretaría de Salud.