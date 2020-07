Sociedad Interamericana de Prensa lamenta muerte de David Romero

Tegucigalpa, Honduras

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) lamentó este martes la muerte en la cárcel del periodista hondureño David Romero como consecuencia de la COVID-19, y condenó que no lo hayan excarcelado en junio pasado al entrar en vigor un nuevo código penal que lo exculparía "por delitos de difamación y calumnias".



Romero, quien falleció el pasado sábado a los 65 años, fue encarcelado en 2019 después de haber sido condenado en 2016 a 10 años de prisión "por delitos de difamación y calumnias en perjuicio de la exfiscal Sonia Inés Gálvez Ferrari", recordó la SIP.



En 2019, la Corte Suprema de Justicia rechazó la petición para realizar un nuevo juicio y ratificó prisión para Romero, que era director de la emisora Radio Globo, indicó el organismo regional con sede en Miami (EE.UU.) en un comunicado.



También detalló que en el nuevo código penal, aprobado en enero pasado y en vigencia desde junio, quedó derogado el artículo 28 sobre "responsabilidad penal en delitos cometidos a través de medios de difusión".



La SIP lamentó que al ser despenalizados los delitos contra el honor no se aplicara "el principio de retroactividad que favorecía a Romero".



Tanto el presidente de la SIP, Christopher Barnes, como el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información del organismo, Roberto Rock, coincidieron en que de haberse seguido el nuevo código penal, Romero no hubiera quedado "expuesto a un estado de extrema vulnerabilidad en la cárcel".



Ambos expresaron su esperanza de que "la Justicia trabaje en forma célere" para que "se eviten casos similares".



El comunicador hondureño fue ingresado el 5 de julio en el Instituto Cardiopulmonar por sospechas de COVID-19.



Tras sufrir dos paros respiratorios, fue trasladado a la Unidad de Cuidados Intensivos y recibió también terapia renal, según su familia.



El periodista murió el sábado pasado en un hospital de Tegucigalpa tras 13 días hospitalizado debido a complicaciones a causa del coronavirus.



Tanto Barnes como Rock enviaron en nombre de la SIP condolencias a sus familiares.



Con la muerte de Romero son tres los periodistas fallecidos en Honduras debido al nuevo coronavirus. EFE