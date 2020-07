Brus Laguna, epicentro del coronavirus en La Mosquita hondureña

Gracias a Dios, Hondudras.



El municipio de Brus Laguna, en el departamento caribeño de Gracias a Dios, es el epicentro del coronavirus en La Mosquitia de Honduras, según informó esta mañana la alcaldesa Teonela Wood.



Hasta ayer en este municipio se reportaban 95 casos positivos de Covid-19 y más de 400 sospechosos, dijo Wood.



La Mosquitia es una zona selvática en el departamento de Gracias a Dios que por años ha estado en el abandono por parte de los gobiernos. Sus pobladores viven de la pesca artesanal. Esta región también es un punto de recepción y puente para el tráfico de drogas procedentes de Suramérica.





Por otra parte, el sistema de salud en este departamento es el más precario de Honduras; solo hay un hospital que cuenta con menos de 10 camas.



El hospital se encuentra en Puerto Lempira, cabecera departamental de Gracias a Dios, pero el lugar donde más se están registrando casos es en el municipio misquito de Brus Laguna.



En Brus Laguna funciona un centro de salud, el cual solo cuenta con dos médicos para Covid-19 y cinco enfermeros (contratados por la Alcaldía). Estas personas atienden entre 25 y 50 pacientes diarios, pero carecen de médicamentos y otros insumos, informó la alcaldea Teonela Wood.

Funcionarios de Salud llega a La Mosquitia

Este día viajó una comitiva de la Secretaría de Salud a La Mosquitia para poder hacer entrega de medicamentos e insumos.

Wood refirió que hace una semana se contactó con la ministra de Salud, Alba Consuelo Flores, y que le dijo que iban a hacer una donación de 6 millones de lempiras para donar al Hospital de Puerto Lempira y a la Región Sanitaria.



"Estamos coordinando para que el apoyo entre a todos los municipios, pero más necesitan en Brus Laguna, en estos momentos tenemos 95 positivos y más de 400 sospechosos", dijo Wood en declaraciones a Hoy Mismo.





La alcaldesa lamentó que el centro de salud se encuentre en precariedad, pero recordó que la situación "no es de ahorita, sino desde que se creó el municipio; a nadie le interesó esto".



Ante la ayuda prometida por autoridades de Salud, Wood espera que "no sea solo papel porque los misquitos estamos pendientes; todos los gobiernos que han pasado nunca se han interesado en este departamento".



Mencionó Teonela Wood que en Brus Laguna es un municipio que no cuenta con servicios básicos como energía eléctrica, agua potable y un hospital, y que lo más difícil en estos momentos es trasladar a los pacientes con coronavirus a Puerto Lempira. "No tenemos acceso aéreo, solo pluvial y es más de 7 horas", dijo.





Muchas personas no cuentan con los recursos económicos para poder trasladarse hasta Puerto Lempira, por lo que la Alcaldía ha ayudado a llevar a 12 pacientes al hospital; tres fallecieron.



Sobre la visita de la ministra Alba Flores a La Mosquitia, Wood dijo que "esperamos que venga a Brus Laguna y que no se quede en Puerto Lempira, el epicentro está en Brus Laguna. Este día la Ministra va descubir las verdades y espero que trabaje con nosotros mano a mano".

Médicos piden ayuda

Como dio a conocer la alcaldesa Teonela Wood, en el centro de salud de Brus Laguna solo hay dos médicos para Covid-19, uno de ellos es la doctora Iris Laínez, quien recientemente dio a conocer por medio de videos las condiciones en las que atiende a sus pacientes.

Debido al abandono por parte de las autoridades de Saud, la doctora Laínez y otros médicos se han dedicado a recolectar donaciones porque el hospital y centro de salud "están en el olvido", dijo.



"Me uno a las palabras de la alcaldesa y que esto no solo sea una película, por el bien de nuestros hermanos misquitos", opinó la doctora Laínez.



Y agregó: "invito que vengan a Brus Laguna y conozcan la realidad de nuestro pueblo, no tienen dinero para medicamento ni para movilizarse a Puerto Lempira; la alcaldía hace lo que puede con sus fondos".



Mencionó también que hace aproximadamente 15 días recibieron una donación de mascarillas y medicamentos por parte de la Región de Salud de Puerto Lempira, la cual se distribuyó en Brus Laguna y aldeas aledañas.