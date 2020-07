Más del 72% de estudiantes han recibido clases tras cuatro meses de pandemia, según Educación

Tegucigalpa, Honduras.

El ministro de Educación, Arnaldo Bueso, manifestó que se han adaptado a nuevos mecanismos para continuar brindando clases a los educandos del país.

Más de cuatro meses se cumplen desde que las clases presenciales fueron suspendidas a causa de la emergencia sanitaria por el COVID-19. Desde esa fecha, las autoridades de Educación aseguraron que se ha alcanzado una cobertura del 72% del total del estudiantado con los mecanismos virtuales vía teléfono, clases por televisión y radio.



A su vez, indicaron que el 28% restante ha recibido el pan del saber, pero con menor intensidad por tratarse de áreas rurales, donde la televisión y las redes sociales no han alcanzado gran cobertura. Dijeron que con esta parte de la población estudiantil se buscarán mecanismos de nivelación con el fin que la cantidad de reprobados sean muy pocos.

Ministro Arnaldo Bueso

“Antes de que se generara la suspensión de clases, que fue el 13 de marzo, conscientes de que la pandemia llegaría a nuestro país, iniciamos todo un proceso de preparación para afinar la estrategia de atención a nuestros estudiantes con acciones no presenciales, atenderlos desde casa”, indicó el ministro Arnaldo Bueso.

“Hemos venido estructurando el mecanismo que implica una serie de opciones para llegar a los estudiantes, una de ellas es la televisión, hoy día tenemos más de 127 medios televisivos y radiales a nivel nacional que están apoyándonos con tiempo aire y de forma gratuita para poder impartir las clases”, manifestó. Bajo este mecanismo se han estado atendiendo los sectores de pre-básica, básica y media.



“También se estructuró el tema radial, una cantidad importante de emisoras, trabajando en el esquema que tradicionalmente hemos venido desarrollando por años, que es por el IHER”, expresó.

Internet

Al respecto, Bueso explicó que “además de la televisión y la radio, evidentemente el tema del internet es importante, aunque sabemos que esto tiene menor cobertura que la radio y la televisión, tenemos una serie de plataformas que nos permite estar atendiendo a nuestros estudiantes”.

Unas 42 emisoras radiales y unas 90 televisoras del país, además de la internet por computadora o celular, transmiten clases en diferentes horarios.



“Gracias a Conatel logramos llegar a un acuerdo importante con las compañías de cable operadoras de nuestro país, eso es una de las mayores oportunidades que se crearon porque ahora cada sistema de cable a nivel nacional tiene a disposición dos nuevos canales, tele básica 1 y tele básica 2, hace más de tres meses se están brindando clases por las compañías de cable”, señaló.

“Todas estas son alternativas no presenciales que tenemos, y a pesar de todo esto, hay una población que todavía no tiene acceso a ninguna de estas tecnologías, generalmente es la población de las zonas rurales”, lamentó.



En la zona rural, donde los alumnos no tienen acceso a la radio, televisión y el internet, se les entregarán cuadernos educativos con el apoyo de organizaciones no gubernamentales y gobiernos locales. Afirmaron que en los próximos días empezarán a distribuir estos cuadernos educativos a nivel nacional.

La viceministra de Educación, Gloria Menjivar, expresó que la operatividad de la estrategia de estudio "Te Queremos Estudiando en Casa", hace que el sistema sea más equitativo mediante el ofrecimiento de opciones de acceso y además representa una oportunidad para que en un futuro se pueda incrementar la inclusión de los estudiantes".

A criterio de la funcionaria, para fortalecer la educación en el país “debemos de fortalecer el uso de la radio, la televisión y el teléfono”. Al tiempo que recalcó que a través de la aplicación WhatsApp se ha logrado la mayor cobertura de clases con los estudiantes del país.