En El Progreso urgen de centro de aislamiento para casos de covid-19

El Progreso, Honduras.

Debido al incremento de casos de covid-19, en El Progreso urgen de un centro de aislamiento para la estabilización de pacientes, ya que actualmente se contabilizan 767 casos positivos, 10 fallecidos, 71 recuperados y 677 activos.

En el municipio disponen de un triaje en el centro de capacitación La Fragua. Desde marzo se propuso la habilitación de un centro de aislamiento temporal (CAT), pero fue hasta hace unos días que debido a la urgencia de un lugar adecuado para la estabilización de pacientes, las autoridades locales están trabajando en habilitar un área que podría estar funcionando a finales de este mes.

Esmeralda Velásquez, jefa municipal de salud, manifestó que esperan que la habilitación del CAT sea pronto para dar atención a los pacientes en fase temprana o moderada.

La doctora agregó que los pacientes que tienen complicaciones son referidos al hospital de área y de ahí los médicos evalúan si deben ser referidos a los hospitales de San Pedro Sula.

En el centro de triaje actualmente practican alrededor de cien pruebas PCR-RT y de ser habilitado el centro de aislamiento tendrán al menos 100 camas.

Fabián Zaldívar, jefe municipal de la unidad de vigilancia sanitaria, manifestó que hasta el momento tienen 700 negocios supervisados, de los que a 120 les han hecho notificaciones porque no cuentan con los protocolos de bioseguridad, pero las autoridades les dan 72 horas para que cumplan con todos los requisitos.

Hasta el momento se han cerrado 20 negocios que a pesar de las sugerencias y notificaciones no cumplieron ya que algunos no tenían termómetro, o no contaban con los señalamientos de distancia, uso de mascarillas obligatorio”, explicó el funcionario. En las empresas o maquilas las autoridades tienen comisiones encargadas de que se cumplan con las medidas necesarias para la prevención del covid-19.

Más de 10 millones de lempiras ha invertido la alcaldía en las medidas de prevención y seguridad, operadores de salud y socorro, programas alimentarios y sociales como fosas.