Brigadas médicas han cubierto a casi 100,000 hondureños

Tegucigalpa, Honduras.

El presidente Juan Orlando Hernández precisó que las brigadas médicas han cubierto casi 100,000 habitantes en todo el país y entregado tratamiento Maíz a unas 4,000 personas para que contengan la enfermedad y eviten ir a un hospital.

Hernández se conectó este vía Zoom con el equipo médico que lidera las brigadas que visitan casa por casa en varias colonias para detectar oportunamente personas contagiadas y evitar seguir llenando los hospitales, los cuales están a su máxima capacidad.

Personal de Salud coincidió que para evitar que estos contagios crezcan de manera acelerada en el país, es necesario implementar fuertes medidas en brigadas, centros de triaje y campañas para poder concientizar a la gente que se cuide.

No confiarse

Hernández advirtió que “no se confíe, no crea que usted es inmune, no puede estar saliendo a la calle por salir nada más, no puede hacerlo sin mascarilla bien puesta”.

“Sé que es duro, no estamos acostumbrados a esto, somos seres sociales, pero esta realidad nos obliga a cambiar nuestras costumbres”, insistió.

El mandatario reiteró la necesidad de permanecer en casa e indicó que “por eso les digo: es mejor ahorita ser paciente, evitando salir si no es necesario, a ser paciente de un hospital”.

“Los hospitales del país están a su máxima capacidad y si se siguen llenando nos pasará lo que ha pasado en todos los países del mundo donde su capacidad hospitalaria ha colapsado”, advirtió el jefe de Estado.

Las brigadas continuarán realizando recorridos en los principales sectores para revisar a la población.

Se conoció que hasta el 6 de julio las brigadas médicas llegaron casi a las 100,000 en 47 barrios y colonias. Las brigadas y los centros de triaje son básicos para la atención rápida y temprana de pacientes.

Desde el Ejecutivo se solicitó a los hospitales que digan lo que necesitan para apoyarlos mediante el mecanismo de presupuesto descentralizado, especialmente el Hospital Escuela, de la capital, y el Hospital del Sur, de Choluteca.

Hernández anunció en el marco del trabajo de cerca con las alcaldías, que “acabamos de tomar una decisión de habilitarles recursos de sus transferencias y de las de gobierno para que apoyemos centros de triaje y el manejo de mercados populares. Estamos atendiendo a la población más necesitadacon suministros básicos, llegando ya a más de 3 millones de personas con la Operación Honduras Solidaria.

Destacó también el bono al sector transporte, que es uno de los más afectados en esta crisis, el cual ya empezó a recibir 4,000 lempiras y llegará a más de 70 mil transportistas.

“A la fecha se han entregado más de 7 millones de las 11 millones de mascarillas que mandamos hacer con la maquila nacional para que ningún hondureño se quede sin mascarilla. Más todos los aportes de Estado en fondos de garantía, apoyo al sector productivo, mipymes", añadió.