Bográn se negó a realizar auditoría financiera y cumplimiento en Invest

TEGUCIGALPA. Para “transparentar sus acciones y permitir que el proceso investigativo corra de manera imparcial y arroje la verdad sobre los hechos”, el director de Inversiones Estratégicas de Honduras (Invest-H) Marco Bográn, formalizó su renuncia el pasado sábado 27 de junio ante el presidente Juan Orlando Hernández.

En la misiva, el ahora exdirector de Invest-H expone al jefe de Gobierno las circunstancias excepcionales existentes en el mercado internacional por la pandemia del covid-19, pero justifica que pese a ello logró adquirir insumos médicos a “precios razonables”. “Injustamente hemos sido blanco de una enorme cantidad de ataques velados, abiertos, infundados y desproporcionados y sin precedentes, criticando que no hemos sido eficientes , que hemos sido lentos por un lado, y por otro diciendo que no se cumplen los procedimientos y, además otros claman que supuestamente era posible conseguir precios más bajos en el mercado internacional”, indica.

Bográn agregó que adicionalmente a las críticas ha existido una evidente mala fe de grupos de interés, y a su juicio, todos estos actores han tratado de tomar ventaja y han querido controlar los recursos y las compras que durante estos 14 años y ahora en esta pandemia, “hemos manejado eficientemente con honestidad y transparencia”.

La renuncia de Bográn ocurrió dos días después que el consejo directivo de Invest-H solicitó al presidente Juan Orlando Hernández su separación inmediata, tras las denuncias de supuestos actos de corrupción en las millonarias compras de insumos, equipos médicos y hospitales móviles.

Gobierno sin pronunciarse. Hasta anoche, la Presidencia de la República guardó total silencio sobre la solicitud de separación y la renuncia de Bográn formulada por el consejo directivo de Invest-H y no emitió ningún pronunciamiento oficial.

La solicitud de remoción fue enviada el 25 de junio por los miembros del consejo directivo, que conforman Martha Doblado, Rocío Tábora, María Antonia Rivera, Eduardo Atala y Patricia Pérez.

Bográn es investigado por el Ministerio Público por fraude, abuso de autoridad y malversación de caudales públicos por la compra de los hospitales a una empresa de dudosa procedencia y rendirá su declaración el jueves 2 de julio.

Con esa resolución, el consejo directivo se desmarcó de las actuaciones de Bográn y en su última reunión le formuló un fuerte reclamo por haber tomado las decisiones sin consultarles y haber desobedecido el mandato que se le dio desde marzo anterior de realizar una auditoría financiera y de cumplimiento.

“Se solicitó a finales de marzo y uno de los reclamos que hubo en esta última reunión es que no se había iniciado con esa auditoría”, reveló Omar Rivera, ejecutivo del Foro Nacional de Convergencia (Fonac), cuya organización es parte del consejo directivo de Invest-H.

Rivera informó a LA PRENSA que la salida de Bográn va encaminada a repotenciar a Invest-H, a fortalecer las capacidades de la institución y a buscar la manera de recuperar la credibilidad y confianza a través de una gestión transparente y una permanente rendición de cuentas.

Dijo que el hecho que una persona haya actuado de manera equivocada no quiere decir que la institución no pueda seguir al frente de los procesos de adquisición y compras de materiales y equipos para afrontar la pandemia. No obstante, Carlos Hernández, representante de Transparencia Internacional capítulo Honduras (ASJ-TI), adelantó que su organización solicitará formalmente al Gobierno que en lo sucesivo las compras sean manejadas por el Fideicomiso de Compra de Medicamentos de la Secretaría de Salud y Banco de Occidente.

Comunicado Salud e IHSS. La Secretaría de Salud y el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) en sendos comunicados se desmarcaron también de las decisiones del director de Invest-H.

“La Secretaría de Salud no ha tenido ningún tipo de participación en los proceso de adquisición llevados a cabo por Invest-H”, afirmó con relación con el informe presentado por ASJ esta semana que reveló un sobreprecio de $12.3 millones en la compra de los hospitales móviles. De igual forma, el IHSS indicó que sus autoridades no han participado en la toma de decisiones y proceso de adquisición de Invest-H o de otra institución.