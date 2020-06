Bográn: "En tres días analizamos las empresas para hacer la compra"

Tegucigalpa, Honduras

El director de Inversiones Estratégicas de Honduras, Marco Bográn, respondió a los señalamientos realizados por la Asociación para una Sociedad Justa por las supuestas irregularidades efectuadas en el compra de hospitales móviles para atender la compra de coronavirus.

Bográn reconoció que "en tres días analizamos las empresas para hacer las compras", teniendo en cuenta un barrido en internet de posibles empresas proveedoras.

"Tuvimos la oportunidad de estudiar la compra. Tuvimos varias propuestas luego de hacer un barrido por internet para ver qué opciones existían y estar seguros de los contratos. En ese momento lo que hicimos fua analizar el mercado internacional por medio de internet", dijo Bográn.

El funcionario dijo que se verificó el historial de las empresas para conocer si trabajaban con insumos médicos, sus ventas anteriores y se analizó la oportunidades contactarlos, así como los precios y "comprobamos que sí tenían conocimiento del mercado".

Además, agregó que las compras se hicieron a un precio promedio del mercado, esto a pesar que la ASJ señaló que la adquisición de los hospitales se hizo a precios sobrevalorados hasta de 2 millones de dólares, lo cual causó un perjuicio económico de 260 millones de lempiras al Estado.

"Nosotros tenemos un análisis de razonabilidad de precios que puedo compartir, en el que se ve que andamos en la media de los precios de los hospitales. No he podido ver en base a qué hace sus análisis la ASJ y definir si son los mismos que usamos nosotros".

Bográn reconoció que "hasta donde hemos podido interactuar, confiamos en que es una empresa confiable" y agregó que las cinco empresas con las que negoció compras de insumos para atender la emergencia incumplieron los procesos. "No solo me quedaron mal a mí. A nivel mundial, las empresas de venta de insumos médicos le han fallado a los países porque el mercado está saturado".

Sus relaciones

Sobre si conoce a Axel López, representante de la empresa a la que le compró los hospitales, recalcó que no lo conoce personalmente "solo de forma virtual".

Además destacó que "no está enterado si López ha tenido relaciónn con funcionarios hondureños de otras administraciones", en referencia a fotos que circulan en redes sociales de la ex designada presidencial del gobierno de Porfirio Lobo Sosa, María Antonieta Guillén de Bográn, en una reunión aparentemente con Axel López.

"Si él hizo esa visita, esa es otra historia, pero conmigo no ha tenido ninguna vinculación, así como con nadie del Gobierno actual. Sobre la ex designada tienen que preguntarle a ella, ya que no hace parte de este Gobierno", pero reconoció que es su tía.

Destacó además que no es pariente de miembros del Tribunal Superior de Cuentas, aunque destacó que "mi hermana estuvo casada con el hijo de ese organismo, pero eso no implica que ellos sean familia para mí".

Agregó además que se mantiene firme en su cargo, a pesar que se . "No he considerado mi renunciar".