Marco Bográn no dio la cara ante Congreso por estar con COVID-19

Tegucigalpa.



Muchas dudas y pocas respuestas dejó el informe de la compra de hospitales móviles que detalló Marco Bográn ante una comisión de diputados del Congreso Nacional.



Bográn, que es el director ejecutivo de Inversiones Estratégicas de Honduras (Invest-H), ha sido cuestionado por la supuesta compra fraudulenta de siete hospitales móviles con los que se atenderá la pandemia que ya deja más de 400 fallecidos por COVID-19.



En ese sentido, el director de Invest-H y su equipo técnico brindó un informe ayer al Congreso Nacional, el cual fue vía Zoom y transmitido por Facebook Live.

Muchas preguntas de los diputados fueron repetidas, pero hubo una que la mayoría de personas que seguían la transmisión se hacían: ¿Por qué Marco Bográn no da la cara?



Y es que el abogado Bográn inició a rendir el informe, pero en ningún momento explicó por qué no activó su cámara. Cuando llegó la ronda de preguntas por parte de la comisión de emergencia, fue el diputado Francisco Paz (Partido Libertad y Refundación, Libre) quien le increpó solicitando que mostrara documentos que despejaran las dudas sobre la compra de los hospitales móviles y, de paso, que mostrara su rostro.



Marco Bográn se excusó: "Yo sé que muchos han pedido que me muestre en video, pero no sé si saben pero fui diagnosticado con COVID-19 y no estoy del todo asintomático todavía y por esa razón les pido por favor me permitan participar sin cámara".



La respuesta no convenció a muchos diputados, pero respetaron la petición. "Me hubiera gustado en lo personal que el ministro Bográn prendiera el video, porque hay mucha gente pendiente del tema, pero entendemos también el tema del COVID", opinó el diputado del Partido Nacional, Juan Diego Zelaya, que también forma parte de la comisión especial del Congreso. Cabe mencionar que Juan Diego Zelaya también fue diagnosticado con COVID-19.



Tras la respuesta de Marco Bográn, las críticas y memes en redes sociales no se hicieron esperar.

Exigen separación del cargo

Diputados y distintos sectores de la sociedad civil manifestaron su descontento con las respuestas dadas por Marco Bográn sobre las decisiones tomadas por Invest-H durante la emergencia sanitaria en Honduras.

La Foprideh, una coalición que agrupa a unas 80 organizaciones de sociedad civil, dijo que Marco Bográn debería de ser retirado de la dirección de Invest-H por las supuestas irregularidades durante la pandemia.



A criterio de Nelson García, miembro de la Foprideh, lamentó que antes de la pandemia Invest-H tuvo grande logros, pero en estos momentos se encuentran en el ojo público.



También opinaron los diputados liberales Sobeyda Andino y Víctor Martínez, quienes exigieron la destitución de Marco Bográn y deploraron las actuaciones del funcionario, quien afirmó que la compra de los hospitales móviles la hizo sin notificar al consejo directivo de Invest-H.