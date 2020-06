Invest-H: Hospitales móviles se compraron a HospitalesMoviles.com y vienen en ruta hacia Puerto Cortés

Tegucigalpa.



La dirección de Inversiones Estratégicas Honduras (Invest-H) emitió un comunicado aclarando la compra de dos hospitales móviles con los que se piensa atender la pandemia del COVID-19 en Tegucigalpa y San Pedro Sula.



La aclaratoria llega luego de que este lunes circulara en redes sociales una denuncia de la empresa turca SDI Global LLC, que la orden de compra de siete hospitales móviles para Honduras, fue falsificada y posteriormente enviada a Invest-H y confirmada para su adquisición, pero a nombre de la empresa ELMED Medical Systems, Inc.

VEA: PDF completo del comunicado de Invest-H



En el escrito compartido a los medios de comunicación, Invest-H explica que "el gobierno adquirió dos hospitales móviles a la empresa HospitalesMoviles.com, los cuales serán instalados en las ciudades de Tegucigalpa y San Pedro Sula".

Invest-H compartió esta fotografía de los contenedores que traen los dos hospitales móviles.

Asimismo, la dirección de este ente reiteró que el "Gobierno de Honduras no ha realizado ninguna compra a SDI Global LLC y por lo tanto en caso de existir algún problema entre empresas proveedoras de Turquía, es un problema interno de las mismas y no del Gobierno de la República de Honduras".



La compañía SDI Global LLC giró también una carta aclarando que además de que los hospitales móviles no fueron vendidos a Honduras, tampoco tuvieron comunicación directa con ninguna autoridad hondureña.



Invest-H también indicó que los dos hospitales móviles adquiridos ya se encuentran en ruta marítima hacia Puerto Cortés y estarían llegando en la primera semana de julio.

De acuerdo al comunicado, la ruta y el avance de dicha transportación puede ser verificada en tiempo real en el siguiente enlace:



https://www.marinetraffic.com/tr/ais/home/shipid:244045/zoom:10

Nombre de la Embarcación: ijsselborg

Número de Identificación de la embarcación: 244045.



Además de detallar el equipo con el que llegarán los hospitales móviles, Invest-h compartió fotografías de los contenedores puestos en el barco antes de salir de Turquía.