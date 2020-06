Centenares de personas retrasan las cirugías por miedo al COVID

3 claves de las cirugías Esperar si no es urgente. Para evitar el contagio de COVID-19, los pacientes preferentemente deben esperar en sus casas si no es urgente una cirugía, de acuerdo con médicos del IHSS. En consulta externa. Los pacientes que consideran que una cirugía puede salvarles la vida en estos días de pandemia deben asistir a medicina externa del IHSS para que un médico los evalúe e indique la fecha. Consultas en tepeaca. Quienes no deseen ir al hospital del IHSS, puede acudir a medicina externa de la clínica de Tepeaca para que un especialista los evalúe y programe fecha de la cirugía.