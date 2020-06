Cardenal Rodríguez: Los templos los cierran aquellos que no les importa contagiarse

Tegucigalpa.



Acercarse a las personas que están sufriendo por la pandemia y a cumplir con todas las medidas de bioseguridad, pidió este domingo el cardenal Óscar Andrés Rodríguez en su homilia dominical.



Durate la celebración de la misa del Corpus Christi, el sacerdote enfatizó en que solo con la solidaridad y prevención del COVID-19 es que se podrá terminar con el confinamiento.



El mensaje del cardenal fue dado en la basílica menor de Suyapa en Tegucigalpa. La misa fue transmitida de manera virtual.



“No podemos seguir comulgando y seguir siendo egoístas, violentos, intolerantes, indiferentes, necesitamos tomar conciencia de que comulgar la carne de Jesús, nos lleva a todo un proyecto de vida, a ser generosos, llenos de amor, pacientes, comprensivos, misericordiosos, comprometidos como Jesús que vino para dar su vida al mundo”, dijo.



"Retemos las palabras de Jesús en el evangelio de hoy, si no come del hijo del hombre y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes, ciertamente en la eucaristía podemos experimentar en qué consiste la verdadera vida, una vida que sacia nuestro deseo más profundo", agregó Rodríguez.



Y añadió que Jesús entrega su vida para que tengamos vida, por lo que la eucaristía que deja debe impulsar a entregar nuestra vida.



"La eucaristía no es un acto piadoso simplemente, es una fuerza de transformación del mundo, el que participa en la eucaristía está llamado a ser fermento de solidaridad y para eso necesitamos salir de nosotros mismos, acercarnos al que sufre, tocar esa carne de Cristo como nos dice el papa Francisco y ahora en esta etapa del coronavirus más todavía", prosiguió.



El cardenal Rodríguez también tuvo espacio para recordar al pueblo "a irradiar el amor misericordioso, solidario, irradiar el amor compasivo de Jesús en nuestra sociedad, si partimos el pan de la eucaristía es para que todos podamos compartir y repartir nuestra vida. La eucaristía es un paquete festivo y al mismo tiempo una protesta profética contra el hambre en el mundo".



Agregó que en la fiesta del Corpus Christi se recuerda el amor cristiano y la caridad.



Las iglesias aún no pueden volver a sus cultos y misas como antes, por lo que el sacerdote refirió que “Yo sé lo que sufren tantos fieles que estaban acostumbrados a ir a hacer la adoración eucarística en la catedral, ya volverá el tiempo cuando seamos más dóciles y cumplamos todas las medidas necesarias para evitar que este virus se siga propagando en nuestro país”.



Asimismo, pidió que las personas actuén con responsabilidad para que lo más pronto posible puedan regresar a las iglesias. "Hay algunas parroquias de la ciudad que no pueden abrir todavía y ellos mismos son conscientes porque se están infectando más esos barrios, porque la gente sigue sin cumplir las medidas de bioseguridad".



Finalizó: "Algunos dicen, por qué nos cierran los templos, nos privan de la eucaristía, la iglesia no cierra los templos, quien los cierra es la irresponsabilidad de aquellos que no les importa contagiarse y que van a terminar contagiando a otras tantísimas personas. Hoy el amor a Jesús Sacramentado nos pide seguir al pie de la letra, todas esas medidas para que podamos detener ese enemigo silencioso y para que podamos volver a celebrar con gozo la comunión con el cuerpo de Cristo.