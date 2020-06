Sector turismo de Honduras recibirá alivio económico de más de 62 millones de lempiras por COVID-19

Tegucigalpa, Honduras.

El sector turismo de Honduras recibió un primer aporte de más de 36 millones de lempiras por parte del Gobierno, el cual con un complemento de más de 26 millones de la empresa privada sube a 62 millones de lempiras, que beneficia a 10,438 colaboradores que han sido suspendidos debido a la pandemia de COVID-19, informaron este miércoles las autoridades.



Epaminondas Marinakys, presidente de la Cámara Nacional de Turismo de Honduras (Canaturh), dio a conocer la información y aseguró que el primer desembolso está listo para ser entregado a los beneficiarios.



En una videoconferencia con Juan Orlando Hernández, funcionarios y empresarios, Marinakys refirió que el Fondo de Alivio Solidario para el sector turismo se acordó a través de un convenio firmado entre la Canaturh, y la Secretaría del Trabajo, acompañado por el Instituto Hondureño de Turismo y apegado al Programa Con Chamba Vivís Mejor.

A través del aporte solidario se beneficia con un bono de 6.000 lempiras mensuales a cada trabajador suspendido, los cuales se empezarán a pagar a los empleados del sector turismo la próxima semana, según el ministro de Trabajo, Carlos Madero.



Marinakys precisó que son 36 millones 533 mil lempiras aportados por el Gobierno de la República, mientras que 26 millones 95 mil lempiras son puestos por las empresas solicitantes para hacer un total de apoyo para los empleados de 62 millones 628 mil lempiras, solo en el primer desembolso. “Este proceso ya está listo y preparado”, dijo Marinakys.



Consideró que, además de favorecer a los colaboradores de la industria turística, se debe buscar incluir a una gran cantidad de trabajadores que no aparecen en las planillas de las diferentes empresas.



Dentro de ese grupo, precisó, se incluye a los maleteros, a los artesanos, a los taxistas, a los guías turísticos que están en los parques, “y para ellos se debería conjugar una serie de acciones para poder incluirlos en el servicio”.

- Entregarán 6,000 mensuales a cada trabajador -

El presidente de la Canaturh dijo que este alivio que lo han conformado con la Secretaría de Trabajo y es un aporte de 3,500 lempiras que concede el Gobierno y la empresa que aporta unos 2,500 para que el colaborador pueda tener en su hogar 6,000 lempiras mensuales.



“Esto no es un salario, es una donación, un aporte de los dos sectores y no representa problemas en la antigüedad del empleado ni en los beneficios que ha tenido, así como en las prestaciones sociales”, manifestó Marinakys.



Añadió que hasta la fecha “se ha trabajado con 444 empresas solicitantes para beneficiar a un total de 10,438 trabajadores”, pero se continúan con las gestiones para abarcar diversos sectores.



Marinakys aseguró que trabajan para llegar a las personas que no aparecen en planillas, y sin contar con los que han sido favorecidos con el programa que incluye al Régimen de Aportaciones Privadas (RAP).



Agregó Marinakys que buscan llegar a no menos de 150.000 empleos, buscando mantenerlos en la industria del turismo, por considerar que es uno de los sectores más afectados durante la pandemia de covid-19.