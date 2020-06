Prevén unos 46,000 casos de COVID-19 al 1 de julio en Copán

Santa Rosa de Copán, Honduras.

Las proyecciones de expertos no son nada alentadoras para el departamento de Copán si sus autoridades no actúan con rapidez para frenar hasta donde sea posible al coronavirus.

Doctora Gloria Fajardo

Gloria Fajardo, directora departamental de Salud en Copán, informó que si no se toma ninguna medida pronto, la ciudad de Santa Rosa tendría 19,000 casos al 1 de julio, mientras que todo el departamento de Copán registraría 46,000 casos de COVID-19 a la misma fecha.

"El problema en Copán es que la gente no hace caso, como no han ocurrido muertes por la enfermedad, no creen. Muchos tienen acceso a la mascarilla, pero la usan en el cuello o en la mano, no se cuidan", exteriorizó Fajardo.

Datos de casos de coronavirus en Copán al 2 de junio -Santa Rosa: 16 casos (un recuperado) - Nueva Arcadia: dos casos (un recuperado) - Cucuyagua: dos casos - Copán Ruinas: un caso - Dulce Nombre: un caso - La Jigua: un caso

La directora de Salud lamentó la estigmatización que se vive producto de la enfermedad, ejemplificó a dos mujeres pacientes, quienes fueron sacadas de sus apartamentos por ser positivas del virus, y una de ellas tiene hasta niños.

Relacionada: Médicos de Copán alarmados por incumplimiento de restricciones para circular durante pandemia

Al 2 de junio, Copán registró 23 casos de coronavirus, de los cuales, tres pacientes se recuperaron, hay cero mortalidad, dos de ellos se encuentran hospitalizados y estables, mientras que el resto permanece en aislamiento domiciliario.

También se dio a conocer que en el departamento de Copán se llevan a cabo un promedio de 15 pruebas diarias, provocando una lentitud en las determinaciones a tomar por parte de su autoridades, y ante ello, existe la posibilidad de una masiva cantidad de casos en las próximas semanas.

Aún no definen estrategias

Pese a que se anunció la reapertura económica a partir del siguiente lunes, las autoridades del departamento de Copán continúan en reuniones para definir si habilitan o no el comercio, pues de no tomarse las suficientes medidas, podrían dispararse los casos de coronavirus en esta zona del occidente de Honduras.

Por ahora, al igual que en el resto del país, la población copaneca sigue movilizándose de acuerdo con el último dígito de su identidad, tal y como lo estableció la Secretaría de Seguridad.