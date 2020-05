Una de cada tres mipymes hondureñas camina hacia "la muerte" por la pandemia

Tegucigalpa.



Al menos una de cada tres micro, pequeñas y medianas empresas de Honduras (MiPymes), que generan alrededor del 70 % de los empleos en el país, están en peligro de cerrar operaciones por el impacto de la pandemia del coronavirus, según expertos consultados por Efe.



"Es posible que más (empresas cierren) aunque no continúe (la cuarentena), porque dos meses sin operar son la muerte para una empresa", aseguró el presidente de la Federación Hondureña de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Femise), José Castañeda.



Señaló que solo los empresarios "muy organizados gerencialmente y con buen prestigio crediticio" van a poder continuar operando cuando el Gobierno reabra la economía del país centroamericano, donde existen 41 asociaciones de MiPymes.



Con 3.100 casos y 151 muertes, Honduras está en "emergencia sanitaria" por el COVID-19 y las autoridades han prologando hasta el 24 de mayo el "toque de queda".

Gobiernos no han atendido a las mipymes

Pese a los desafíos que presentan por su baja productividad y alta informalidad, las 742.000 MiPymes que hay en Honduras ofrecen puestos de trabajo a más de 900.000 personas, según cifras oficiales.

En la última década, las MiPymes en Honduras han sufrido "diferentes circunstancias adversas", porque los últimos gobiernos "no han entendido" que la atención a ese sector "no se circunscribe" solo a otorgar crédito, ya que muchas veces "se les hace daño con eso", añadió.



"El crédito funciona cuando el empresario está trabajando en un ambiente de negocios correcto, hay dinero circulante para que el consumidor pueda comprar sus productos, eso no sido entendido por ningún gobierno" enfatizó Castañeda.





Dijo además que la mayoría de las MiPymes han sido afectadas por años por el poco acceso a créditos y ahora con la pandemia tendrán "menos" oportunidad debido a que la economía enfrenta "circunstancias totalmente adversas para el empresario".



Lamentó que las autoridades hondureñas "no están aplicando los correctivos y las bases para que haya una reactivación económica que vaya de abajo hacia arriba (…) y no se piensa en el desarrollo integral de la empresa nacional".

Formalizar una empresa, tarea "casi imposible"

Las MiPymes "no son una isla" y están conectadas a otros sectores, como el público, que deben fortalecerse, y para que esto suceda, Castañeda considera indispensable impulsar políticas públicas.

"Las políticas impositivas de los gobiernos no han sido tratar a las MiPymes con alguna preferencia para que esas empresas puedan surgir de una manera menos complicada", agregó.



Formalizar una empresa en Honduras es "casi una tarea imposible" por la gran cantidad de requisitos que exigen las autoridades que, en muchas ocasiones, "son incumplibles" y al final la institución se vuelve "un obstáculo" para que la compañía comience a operar, destacó.



Castañeda afirmó que la mayoría de las MiPymes son micro empresas, es decir, informales, las cuales "carecen" de fondos para enfrentar la pandemia y poder cumplir con los salarios de sus empleados e incluso seguir operando.



Las micro y pequeñas empresas reciben apenas el 3 % del total de préstamos que otorga el sistema financiero en Honduras a pesar de que es un rubro clave para mejorar el empleo, según las autoridades.

Más apoyo

El coronavirus ha "profundizado" los problemas que afrontan las MiPymes en Honduras, principalmente las micro y pequeñas empresas, que además de sufrir de extorsión por parte de bandas criminales, ahora son afectadas por "el crimen no organizado", agregó.

El crimen no organizado se trata de "nuevos criminales que antes no estaban cometiendo crimen y que ahora no tienen otra opción" debido a la crisis generada por el coronavirus, explicó.



En su opinión, el sector requiere el apoyo financiero de forma "directa, inmediata y controlada" del gobierno para seguir operando e impulsar una "estrategia de estado" para fortalecer los sectores agrícolas, servicio y transporte, entre otros, para que "florezca "la economía hondureña.



Los pequeños empresarios necesitan un apoyo de 1,5 millones de lempiras (60.000 dólares) para recuperarse de la crisis de la COVID-19, según una divulgada recientemente por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Unah).



El director del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la UNAH, Ricardo Matamoros, coincidió con Castañeda subrayando que una de cada tres MiPymes está en peligro por la mortal enfermedad.



El 28 % de las empresas ha negociado la suspensión de sus empleados por la crisis; es decir, que el 11,14 % de los trabajadores en Honduras han sido suspendidos, y apenas una de cada diez compañías vende su productos o servicios en internet, señaló.



Los resultados del estudio son "alarmantes", subrayó Matamoros, quien alertó que muchas empresas tendrán dificultad para pagar a sus empleados y otras se verán forzadas a despedir personal.



El 90% de las empresas han interrumpido la producción y el 67% no ha vendido sus productos o servicios, de acuerdo a la encuesta.