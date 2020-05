Salud capacita a periodistas de la zona norte y les realiza pruebas PCR

San Pedro Sula, Cortés.

Periodistas y comunicadores de la zona norte recibieron una capacitación ayer martes por parte de la Secretaría de Salud con relación a las medidas de bioseguridad y abordaje correcto de la información sobre el coronavirus.

Posterior a ello, se les realizó la prueba PCR para conocer su estado de salud debido a la constante exposición por el trabajo que realizan en cada uno de sus medios de comunicación.

Roberto Cosenza, subsecretario de Salud, apuntó que las pruebas PCR-TR aplicadas a los 15 periodistas, comunicadores, camarógrafos y fotógrafos del departamento de Cortés, tienen un valor de 8,000 lempiras cada una y serán entregadas en un lapso de 48 horas por el Laboratorio de Virología ubicado en San Pedro Sula.

“Es necesario estas capacitaciones con conceptos claros para que puedan transmitir el conocimiento a la población, ya que se encuentran en un grupo de riesgo porque están en la primera línea informando día a día, y como Secretaría de Salud hemos decidido proporcionarles pruebas PCR para un correcto diagnóstico del COVID-19”. Indicó Cosenza.

Por su parte la doctora Lesbia Villatoro, jefa de la Región Metropolitana No.20, explicó con gráficas los niveles de contagio del virus, reforzó la importancia sobre el uso correcto de equipo de protección personal y los principales errores que se cometen al compartir información vital del COVID-19.

La doctora Lesbia Villatoro indicando cómo debe ser manejada la información relacionada con el coronavirus.

Villatoro ahondó que los periodistas están dentro de los profesionales más expuestos al contagio junto con el personal sanitario, quienes tienen contacto directo con sospechosos de COVID-19 y otras áreas que procesan muestras potencialmente contaminadas

También, el coordinador de virología en San Pedro Sula, Carlos Leitzelar, explicó paso a paso el procedimiento para extraer una muestra confirmatoria de hisopado, su correcto manejo y transporte hasta el laboratorio donde las pruebas son sometidas a un proceso de identificación del virus.

Luego de la charla, el gremio periodístico constató cómo se realiza el llenado de ficha epidemiológica, los datos que son solicitados por los equipos de respuesta rápida y finalmente cada uno accedió a realizarse la prueba para determinar si son positivos o no.

Rony Ortiz, corresponsal de Radio América, expuso la importancia de reconocer los aspectos que se deben tomar en cuenta sobre todo los relacionado con el proceso de verificación de una prueba PCR en tiempo real, poder tratar esos resultados para saber si es negativo o positivo y detectar síntomas”.

Por su parte, la periodista Heilyn Mejía, de Q´hubo Tv, declaró que los periodistas le dicen al pueblo hondureño qué hacer y qué no hacer. “Hay detalles que se nos escapan porque no somos expertos en el tema, esta capacitación viene a ayudarnos tanto personal como profesionalmente para poder transmitirle la información a la población con detalles y datos precisos, no asumiendo por propios conocimientos sino con los brindados hoy (martes)”.

Asistieron

Al conversatorio llegó personal periodístico de Diario LA PRENSA, El Tiempo, Hoy Mismo, EDN, HRN, Radio América, Canal 11, Q Hubo Tv y el equipo de comunicaciones del Comando COVID-19, Sesal-Unah-vs.