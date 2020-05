Comerciantes isleños cumplen con protocolo de reapertura inteligente

ROATÁN.

El microempresario Ramón Rivera tuvo un respiro en su deprimida economía al reabrir su pequeña tienda de ropa en el centro de Roatán, luego de que las autoridades de la paradisiaca isla decidieran reanudar la actividad comercial ayer.

Desde hace dos meses, los isleños, al igual que el resto de la población hondureña, acataron el toque de queda impuesto por el Gobierno con el fin de parar la cadena de contagios de coronavirus.

“Es un respiro porque uno ya no hallaba qué hacer encerrado y sin poder producir. Agradezco a las autoridades que han pensado en nosotros que sobrevivimos con nuestras ventas. Muy poca gente ha venido a comprar, pero se hace algo, Dios nunca lo desampara a uno porque aunque no estuvimos trabajando no nos faltó la comida”, manifestó Rivera.

Islas de la Bahía ha logrado evitar el ingreso del COVID-19 gracias a los esfuerzos de las autoridades, Gobierno y pobladores. Emilio Silvestri,comisionado presidencial de turismo social

El comerciante aseguró que está dispuesto a cumplir con las medidas de bioseguridad que han dictado las autoridades municipales y la Regional de Salud. Cada centro de trabajo deberá contar con un desinfectante para las plantillas de los zapatos de los clientes, gel de manos y el uso obligatorio de mascarillas.

“Notamos que sí hay personas que están cumpliendo, nos falta socializar más para que todas las personas usen sus mascarillas, pero eso es a nivel nacional. Hasta el momento este ensayo ha sido positivo”, dijo Jaylin Coleman, directora departamental de Salud. La alcaldía y el personal de Salud tienen 40 personas verificando en cada negocio si los comerciantes están cumpliendo con las medidas de bioseguridad acordadas.

Roatán es la primera zona en Honduras en reanudar el comercio de manera inteligente aplicando medidas de bioseguridad a sus clientes y empleados.

Ayer el centro de Roatán volvió a tener el dinamismo que lo caracteriza, si bien es cierto no al 100% por la falta de turistas y porque solo circularon las personas según el digito que les corresponde en su cédula de identidad.

Como medida de protección contra el Covid-19, tras la reapertura del comercio, la municipalidad de Roatán instaló en puntos estratégicos tanques con agua y lavadores para que las personas que transitan por las calles del centro puedan lavarse las manos.

Aunque la isla, junto con Utila y Guanaja se mantienen cerradas a la llegada de personas y turistas de tierra firme.

Hoy el comercio estará abierto, pero ya el sábado y domingo se regresará al toque de queda.

El domingo las autoridades darán a conocer las nuevas disposiciones que se tendrán que seguir para la reapertura inteligente nuevamente el lunes 18 de mayo.

La isla de Roatán continúa con el cerco marítimo para evitar que ingresen personas de tierra firme. Debido al cierre del aeropuerto y el puerto, se han librado hasta ahora de casos de coronavirus.