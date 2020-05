Video viral: Militar hondureño desata el #TraTraChallenge en TiKTok

Tegucigalpa, Honduras.

Políticos, famosos y cuidadanos hondureños han comenzando a realizar el reto "Tra Tra Challenge", inspirado en el video del exmilitar hondureño Esdras Berríos, a quien las Fuerzas Armadas de Honduras le dieron de baja deshonrosa, tras haber colgado un video bailando con el uniforme en TikTok.



El diputado del Partido Nacional (PN), Juan Diego Zelaya, la presentadora de HCH, Milagro Flores, varias personalidades de la televisión y ciudadanos hondureños han decidido unirse al reto viral del momento, subiendo sus propias versiones en las redes sociales.



"Tributo a Esdras Samuel quien celebra la vida bailando" escribió el político hondureño Juan Diego Zelaya en su cuenta de Instagram, refiriéndose al polémico cese de funciones del exmilitar hondureño. Una decisión que ha causado mucha polémica entre los internautas.





Controversia

Las Fuerzas Armadas de Honduras (FFAA) publicaron este martes una circular para informar que los miembros de esta organización que tienen prohibido realizar videos en la popular red social Tik Tok, como el que realizó Esdras Berríos.



El coronel Yuri Chávez, portavoz de las Fuerzas Armadas, manifestó que de ninguna manera se permitirá que alguien manche el nombre de la institución. "A él se le ha dado de baja deshonrosa porque somos una institución disciplinada, el uniforme se respeta porque no somos una academia de baile", compartió.



Por su parte, el exmilitar hondureño apareció hoy en un programa de televisión para compartir su opinión. "No imaginé que tomaran esas represalias, grabé el video bailando porque me sentía estresado por el encierro, pero siempre he servido a la institución con lealtad y honor", dijo Berríos en una entrevista con el canal HCH.







Después de que su baile se hiciera viral, el joven dijo que fue llamado por parte de las autoridades a que sacara sus cosas de las instalaciones e informado de que ya no pertenecía a la institución armada.





Popularidad

En cuestión de horas, la cuenta de TIkTok del joven hondureño ha crecido de una forma significativa. Ya acumula más de 30 mil seguidores con tan solo dos videos publicados.