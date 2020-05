alerta coronavirus

TEGUCIGALPA. Cortés sigue a la cabeza en el registro de casos positivos por COVID-19. Ayer sumó 61 más de las 411 pruebas que fueron analizadas; a Francisco Morazán le corresponden 17, a Choluteca 5, El Paraíso 1, Valle 1 y Yoro 1.

Honduras eleva el número de contagios a 1,771. De los 86 nuevos pacientes, 35 son de San Pedro Sula, 12 de Puerto Cortés, 6 de Villanueva, 2 de Santa Cruz de Yojoa, 3 de La Lima, 1 de Pimienta, 1 en Choloma y 1 de San Manuel.

El Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager) informó además de dos nuevos fallecimientos: dos hombres, uno de 78 y otro de 72 años, ambos originarios de San Pedro Sula, con eso la cifra de fallecidos es de 107.

Se reportó la recuperación de 38 personas siendo 14 de Cortés, 12 de Francisco Morazán, 5 de Colón y 2 de Yoro; además en Atlántida, Choluteca, Comayagua, Ocotepeque y en Valle, uno por cada departamento para sumar en total 192 recuperados.

De los pacientes diagnosticados con COVID-19, 255 están hospitalizados, de ellos, 235 están estables, 6 en condición grave y 14 en unidades de cuidados intensivos. El resto es monitoreado por personal de la Región Sanitaria en todo el país.

Primer alcalde contagiado. Se reportó ayer el primer alcalde confirmado como positivo de COVID-19 en el país. Se trata de Luis Guerra, del municipio de Langue, Valle, quien se encuentra en aislamiento desde el pasado jueves. “Aquí estoy de pie y confirmo que soy positivo de COVID, desde hace diez días me dio una fiebre leve y por eso me sometí a las pruebas. El jueves me confirmaron que soy positivo y estoy en aislamiento”, contó el alcalde.

El funcionario dijo que es responsable para no contaminar ni a su familia ni a su pueblo, y que en la comunidad hay 10 casos confirmados y 80 sospechosos.

Incremento de casos. Si los capitalinos no cumplen con las medidas de bioseguridad, como uso de mascarillas, aislamiento, distanciamiento, el Distrito Central podría superar al departamento de Cortés en el número de casos de Covid-19, advirtió Harry Bock, jefe de la Región Metropolitana del Distrito Central. “Los casos se han incrementado en un 60 por ciento. La gente no utiliza mascarillas, no respeta el aislamiento y se comporta como si no ocurriera nada. Un grupo de personas se dio cita para jugar fútbol en la colonia El Pedregal y se cometen actos irresponsables que no puede ser”, lamentó Bock.

Según el médico, al 15 de mayo habrá un acumulado de unos 400 casos nuevos en la capital. “Estamos mandando el informe a la ministra de Salud para que se tomen las decisiones pertinentes y decidan si se bloquea del 15 al 30 de mayo el Distrito Central. Es un bloqueo sustancial. Esa es una recomendación, pero es una decisión que deberá tomarse en el alto nivel”, manifestó el jefe de la Región Metropolitana de Salud.