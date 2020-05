A pesar de “estricto protocolo” siguen las aglomeraciones en mercados

TEGUCIGALPA.

Un protocolo estricto, con ciclos de desinfección, labores de prevención y educación realizan de manera constante autoridades de la Región Metropolitana de Salud del Distrito Central, así como el Comité de Emergencia Municipal (Codem) y la alcaldía del Distrito Central en la zona de los mercados.

Ya han realizado 10 ciclos de desinfección y 30 procesos de limpieza desde el 18 de marzo.

Hay 275 elementos de las policías Nacional y Municipal vigilando y están junto con la Asociación de Vendedores asegurando que se cumpla el uso de mascarillas y el distanciamiento, pero, pese a que la circulación está en un dígito por día, la afluencia de personas se mantiene, especialmente en el Zonal Belén.

Reconstrucción Trabajan en habilitar 360 puestos que se quemaron en los mercados Colón y San Isidro, asegura la alcaldía.

“En el mercado no se respetan las medidas, de nada sirve que implementemos medidas de bioseguridad. Creímos que la circulación de un dígito bajaría las aglomeraciones, pero se mantiene. La incidencia de casos ha aumentado en el Distrito Central en un 54% con respecto a la semana pasada. Vimos los mercados igual o peor, no acatan la ordenanza del Gobierno”, dijo Harry Bock, jefe de la Región Metropolitana de Salud.

Sin identificar

Pese a que no se logran identificar en los mercados quién está negativo o positivo de COVID-19, sí han detectado cuando algún paciente sale positivo que ha tenido en sus contactos alguien que trabaja en el mercado y se aísla. “Cuando iniciamos el seguimiento a casos, detectamos un contacto de la Abraham Lincoln. No puedo decir que hay positivos en el mercado, pero sí hacemos bloqueo”, agregó Bock.

El mercado Zonal Belén está abierto los lunes, miércoles y viernes para que los productores dejen sus productos a bodegas y lleguen distribuidores a cargar el camión y salgan. Pero martes y jueves no debería salir nadie.

El flujo de compradores no ha bajado pese a la circulación de un solo dígito por día y esto preocupa a las autoridades porque en la fase 4 la expansión del virus es propicia.

“Los mercados no están a portones abiertos, están a portones cerrados y se atiende por orden de llegada y con medidas de bioseguridad. La asociación de locatarios tiene unos 50 guardias que verifican que las personas lleven mascarilla, gel, le garantizo que eso se está aplicando”, aseguró Donadín Fuentes, gerente de Orden Público de la alcaldía capitalina.

La Asociación de Vendedores de Mercados pide al Gobierno les provea mascarillas porque hay muchos de los compradores que no tienen dinero para adquirirla.

“Necesitamos ayuda, hay gente pobre que va el mercado que no puede comprar una mascarilla, no tienen dinero, no les alcanza y ojalá el Gobierno nos facilite para darlo en los portones”, dijo Rafael Sánchez, presidente de locatarios del Zonal Belén.

Los vendedores dicen que las aglomeraciones se forman con los que se ponen a vender en las afueras del mercado.