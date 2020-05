CN aprueba ampliar sesiones durante todo mayo ante emergencia del COVID-19

Tegucigalpa, Honduras.

El Congreso Nacional en vista de la emergencia nacional provocada por la pandemia del coronavirus, aprobó habilitar sesiones desde el 2 hasta el 31 de mayo de 2020 siempre en la modalidad virtual.

Este período del 1 al 31 de mayo está contemplado como receso del Poder Legislativo que figura en el artículo 55 de la Ley Orgánica del Congreso Nacional, contenida en el Decreto número 363-2013 de fecha 20 de enero de 2014.

El proyecto fue presentado por el primer secretario y diputado por el departamento de Valle, Tomás Zambrano Molina, quien mencionó que "es necesario que el Congreso Nacional continúe con sus sesiones durante la emergencia de COVID-19, tanto para atender los asuntos relacionados con esta, como para conocer otros asuntos de interés nacional cuyo conocimiento no sea conveniente prorrogar”.

Producto de la pandemia, los parlamentarios ahora sostienen sesiones en línea.

Zambrano concluyó diciendo que en la actualidad se encuentran varios dictámenes pendientes de estudio y de aprobación, que son de interés general para el país que hacen necesario de manera excepcional prorrogar el período de sesiones ordinarias del Congreso Nacional, correspondientes a la Tercera Legislatura.

Mauricio Oliva, presidente del Congreso Nacional (CN), nombró el pasado 7 de abril una Comisión Especial para trabajar de manera virtual en los dictámenes de la emergencia relacionada al coronavirus.

La Comisión está presidida por el diputado Mario Pérez (PN), acompañado por los parlamentarios Juan Diego Zelaya (PN), Felícito Ávila (DC), Mario Segura (PL), Francisco Paz (Libre), Karen Ortega (AP), Samir Molina (PN), Iveth Matute Betancourt (PN) y Mario Noé Villafranca (UD).

El COVID-19 sigue tomando fuerza

El coronavirus ha cobrado 75 víctimas mortales en Honduras, mientras que los casos positivos aumentaron a 899 hasta el 1 de mayo. Las autoridades de Salud y Seguridad han solicitado en reiteradas ocasiones a la población quedarse en su casa para evitar un masivo contagio del virus.

El toque de queda que rige desde a mediados de marzo en Honduras se cumple a medias, ya que gran parte de la población ha podido salir a abastecerse de alimentos, medicinas, combustibles y hacer gestiones bancarias con su último dígito de identidad.

El presidente de la República, Juan Orlando Hernández, en una de sus últimas intervenciones con funcionarios del Gobierno y expertos en salud, hizo un llamado a la unidad y responsabilidad de los hondureños para contener la propagación de ese virus, para el cual, recordó, todavía no hay vacuna.

El mandatario indicó que el Estado ya cuenta con un amplio lote de pruebas PCR para detectar el virus y se aplican más que las pruebas rápidas porque el resultado es más concluyente, y se pasó de realizar 80 pruebas diarias a más de 300.

El Presidente expresó que si las pruebas rápidas no son “confiables pueden ser un grave error”, aunque señaló que hay expertos que dicen que sí lo son y, por lo tanto, hay que buscar las que permitan el tamizaje mayor. Sin embargo, pidió prudencia y conciencia a los ciudadanos, al tiempo que recordó el uso de mascarilla, el lavado permanente de manos con agua y jabón e insistió en el distanciamiento social.

“Se ha logrado cambiar el panorama, pero eso no significa que lo hayamos superado, tenemos que seguir trabajando cada quien su parte, no podemos bajar los brazos, no nos podemos confiar”, advirtió.

El jefe de Estado enfatizó que “cada decisión que se tome en el país siempre la tomamos escuchando la opinión de expertos, ese es nuestro trabajo, el cual tiene como principio y final la vida de los seres humanos".