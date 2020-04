Investigan posible muerte por coronavirus de un reo en la cárcel de El Pozo

Ilama, Santa Bárbara.

El pasado 20 de abril falleció un privado de libertad dentro de la cárcel de máxima seguridad conocida como El Pozo, y fue hasta ayer lunes que trascendió que la causa fue coronavirus, por lo que se convertiría en la primera víctima de esta enfermedad en un centro penitenciario del país.

La muerte fue notificada a las autoridades de Medicina Forense, Fiscalía y de Investigación de Santa Barbara, quienes hicieron el reconocimiento, pero en sus anotaciones la causa y manera de fallecimiento la dejaron para determinar posteriormente a través de la autopsia.

Según se conoció, el fallecimiento del reo se estaba manejando como natural, pero debido a que no se confirmaba, el cadáver fue trasladado el mismo día a la morgue de Medicina Forense de San Pedro Sula, donde le practicaron la autopsia para identificar la manera y causa de muerte.

El forense y personal auxiliar en la morgue tomaron las medidas de bioseguridad por prevención al hacer la autopsia. Se trata de un reo de 52 años, originario de Nueva Celilac, Santa Bárbara.

Digna Aguilar, vocera del INP

En tanto, Digna Aguilar, vocera del Instituto Nacional Penitenciario (INP), informó que ya se ha solicitado una investigación por parte de la Secretaría de Salud con relación al caso, ya que el privado de libertad no presentaba síntomas de COVID-19.

"Videos de las cámaras de seguridad muestran que a las 9:50 pm del 20 de abril, él estaba mirando televisión junto con compañeros, de pronto comenzó a sentirse mal, los compañeros los auxiliaron y lo trasladaron a la clínica de la cárcel, pero al llegar ya no tenía signos vitales", agregó.

"Medicina Forense llegó hasta el 21 de abril a las 8:30 am a traer el cadáver, el 23 de abril le realizaron la prueba y fue hasta ayer que dieron el resultado, pero se debe investigar, ya que los reos no han tenido contacto con personas externas al establecimiento. Ayer que se recibió la notificación, automáticamente se le comunicó al personal de salud asignado a la cárcel y se evaluó a los reos, hasta el momento no hay alguien con síntomas de coronavirus", aseguró Aguilar.

Suspensión de visitas