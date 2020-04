Extienden alerta roja para los 18 departamentos de Honduras por coronavirus

Tegucigalpa, Honduras.

El Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager), a solicitud de la Secretaría de Salud determinó extender hasta el 03 de mayo la alerta roja para los 18 departamentos de Honduras a partir de la 1:00 pm de este domingo.

La medida fue determinada en seguimiento a las medidas de contención de propagación del COVID-19 en varios departamentos del país, donde hasta ayer sábado este virus había afectado a 627 personas de las cuales 59 lamentablemente perdieron la vida.

La alerta roja tiene como objetivo facultar al Gobierno para que realice acciones tanto a nivel nacional como local, que permitan minimizar el impacto de la emergencia por COVID-19 en la salud de la población hondureña.

Además, se autoriza a las instituciones del Sinager para que continúen con la habilitación de áreas de alojamiento masivo para atender casos sospechosos de COVID-19, así como acciones de respuesta para el abastecimiento de insumos en la red hospitalaria y la facilitación de alimentos en los hogares más vulnerables del país.

Continúan restricciones

Sinager mantiene vigente la prohibición para la realización de eventos que impliquen la concentración de más de 50 personas, medida que aplica para los centros de trabajo públicos y privados autorizados, quienes deben operar cumpliendo con mecanismos de protección para sus empleados y clientes.

Las instituciones públicas y privadas están obligadas a facilitar a sus empleados mascarillas, gel antibacterial, toma de temperatura, espacios para el lavado de manos con agua y jabón y otras medidas sanitizantes que impidan el contagio del Covid-19.

Sinager recordó a la población que deben utilizar mascarillas y gel antibacterial cuando realicen acciones comerciales, ya que los supermercados, farmacias, gasolineras y bancos no deben permitir el ingreso de ciudadanos que no cumplan con las medidas de bioseguridad. El no cumplimiento o retraso en el acatamiento de lo antes dispuesto en materia de riesgos, implica responsabilidad administrativa, civil y penal para los infractores ya sean personas jurídicas o naturales.