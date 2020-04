El cambio climático y sequía aumentan incendios en Honduras, alerta experta  

Tegucigalpa,Honduras.

La sequía y el aumento de la temperatura en los últimos años debido al cambio climático han aumentado los incendios forestales en Honduras, cada vez más devastadores, donde este año han afectado 23.207 hectáreas de bosque, que dejan pérdidas por unos 28 millones de dólares.



La jefa del departamento de Protección Forestal del Instituto de Conservación Forestal de Honduras (ICF), Sandra Canales, dijo este viernes a Efe que los incendios se están viendo incrementados por "las altas temperaturas y la sequía".



"Tenemos una combinación de diferentes variables, las altas temperaturas y la sequía están provocando los incendios, los últimos dos años han sido bastante secos", explicó.

Destacó que una densa capa de humo cubre el país centroamericano, principalmente la capital, a raíz de las quemas, que además han escaseado más el agua en importantes ciudades como Tegucigalpa, que tiene una población de 1,5 millones de habitantes.



Un total de 23.027 hectáreas de bosques y pasto han sido afectadas en Honduras por 487 incendios registrados en lo que va de este año, según cifras del Instituto de Conservación Forestal.

Pérdidas millonarias

Los incendios han causado este año pérdidas por unos 690,8 millones de lempiras (unos 28 millones de dólares), enfatizó Canales.



Detalló además que Honduras pierde unos 30.000 lempiras (1.212 dólares) por cada hectárea afectada por el fuego.



"Cuando hay un incendio no se le está haciendo un daño a alguien específicamente, sino a todo el pueblo", porque la capa de humo afecta la salud de la población, así como a la flora y fauna, subrayó.



El departamento de Gracias a Dios, fronterizo con Nicaragua, con 7.921 hectáreas arrasadas por 25 quemas, es el que tiene más bosques afectados, mientras que el que más fuegos registró con 119, que afectaron 3.704 hectáreas, es Francisco Morazán, donde se localiza Tegucigalpa, según cifras oficiales.



Canales indicó que la sequía ha aumentado debido a que el país tiene menos cobertura forestal, lo que genera la poca retención del líquido, y muchos acuíferos han comenzado a secarse.



La contaminación ambiental además ha incrementado las enfermedades respiratorias entre la población, mientras que otras personas presentan problemas en la vista, según fuentes de la Secretaría de Salud Pública.



Menos agua

La destrucción del bosque también ha mermado el caudal de agua de muchas fuentes del territorio hondureño, que además figura en el mundo como uno de los más vulnerables ante los desastres naturales, según organismos internacionales "Un incendio forestal hace más daño del que se imaginan, el hecho de meterle fuego al bosque, además de quemar la vegetación, está afectando la cantidad de agua, no tenemos agua como teníamos antes", destacó la experta.





El agua, por la que claman miles de capitalinos, llega a algunos hogares cada diez días, mientras que en otros sectores cada quince, veinte o más, según denuncias de pobladores.



"Si no tenemos bosques no tenemos agua en los acuíferos, porque no existen raíces o cobertura que nos ayude a recoger el agua", dijo Canales, ingeniero forestal de profesión.



La escasez de agua en varias regiones ha puesto además en peligro el abastecimiento del líquido para consumo humano y la actividad productiva, principalmente en el denominado Corredor Seco, franja que abarca 174 de los 298 municipios del país.



La densa capa de humo también afecta la visibilidad en el país, principalmente en Tegucigalpa, donde las autoridades reportan problemas para identificar los fuegos, algunos de los cuales amenazan con consumir viviendas.



"Apagamos un incendio y surge otro", dijo a periodistas un oficial del Cuerpo de Bomberos, que trabaja con la limitante de la falta de agua en la capital hondureña.

Incendios forestales provocados por el hombre

La experta aseguró que la actividad humana causa la mayoría de los incendios forestales en Honduras, porque el hombre todavía no ha sabido controlar el fuego o lo hace de manera premeditada.





“Muchos de estos incendios son provocados por el ser humano, en algunos casos por descuido, por no tomar las medidas y otros porque lo hacen premeditadamente”, explicó.



Todavía hay muchos campesinos, principalmente en el área rural del país, que utilizan la quema para limpiar predios para cultivos, pero muchas veces no saben controlarlo y por eso se originan los incendios forestales, según autoridades hondureñas.



Para empeorar la situación, también se registran incendios estructurales, como el de anoche, pavoroso, en un mercado popular de la capital, que consumió decenas de puestos de venta.



Los bomberos continuaban hoy apagando el incendio del mercado en la ciudad gemela de Comayagüela, que junto a Tegucigalpa conforman la capital de Honduras.



La funcionaria del Instituto de Conservación Forestal instó a la población a reforestar las zonas dañadas por los incendios cuando comience el invierno. EFE