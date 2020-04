Taxistas progreseños se tomaron el puente La Democracia por varias horas  

El Progreso, Yoro.



Un grupo de taxistas se tomó este jueves el puente La Democracia en la ciudad de El Progreso, departamento de Yoro, zona norte de Honduras.



Los taxistas aseguraron que ya no soportan un día más sin poder trabajar, ya que necesitan cómo alimentar a sus familias.



"Yo tengo siete hijos ¿Cómo voy a hacer para darles comida si no trabajo? Hay otras empresas que sí están trabajando y nosotros no", dijo un taxista.

Los trabajadores, tanto ruleteros como aquellos que tienen puntos fijos, atravesaron sus unidades en medio del puente para exigir que se les conceda poder trabajar.

Minutos después llegó un jefe policial de El Progreso y les manifestó que le haría saber sobre la problemática al alcalde Alexánder López sobre la problemática de ellos, logrando disuadirlos de forma pacífica.

El Progreso endureció medidas contra el COVID-19

La Municipalidad de El Progreso, Yoro puso en funcionamiento seis cabinas fumigadoras en puntos estratégicos del municipio para evitar más contagio por el COVID-19

El momento en el departamento de Yoro registran 12 casos positivos de COVID-19, siete de estos en El Progreso, dos ya fallecidos y otros cinco en la ciudad de Yoro.

Se suspendieron los salvoconductos en este municipio a personas y empresas para la circulación de vehículos.

La medida será hasta el 1 de mayo.

"Mantenemos el cierre absoluto del municipio, pedimos a la ciudadanía cumplir las medidas" dijo López, dijo esta semana el alcalde Alexánder López.