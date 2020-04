Salud y Seguridad analizan habilitar más comercios durante emergencia por coronavirus

Tegucigalpa, Honduras.

Las autoridades de la Secretaría de Seguridad anunciaron este martes la posibilidad de habilitar nuevos establecimientos según las recomendaciones de los expertos en salud, pero esta determinación se analizará en el Comité de acuerdo con el comportamiento de las personas al momento de acatar las medidas de bioseguridad correspondientes.

"Sabemos que la economía del país debe reactivarse, pero tampoco podemos poner en riesgo la vida de los demás, es por ello que poco a poco hemos ido autorizando más establecimientos, muestra de ello son las ferreterías, sitios que hemos constatado que mantienen las medidas de bioseguridad", manifestó el comisionado Jair Meza, director de Comunicación Estratégica.

Relacionada: Muere por COVID-19 una enfermera asignada al Mario Rivas de San Pedro Sula

Según el funcionario, se debe respetar el día de circulación de acuerdo con el último dígito de la identidad, pasaporte o carné de residencia, la idea es evitar la aglomeración en los comercios autorizados. Agregó que este día a través de cadena nacional se informará a la población las nuevas medidas a tomar para los departamentos de Colón, Yoro, y Cortés.

Jair Meza, vocero de la Secretaría de Seguridad en Honduras

Meza participó en un foro televisivo donde pudo interactuar con los televidentes, respondiendo algunas interrogantes e inquietudes.

Autorizaciones

"Queremos aclarar una vez más que las personas que circulan el día que les corresponde y son de la tercera edad, por lo que se hacen acompañar de un familiar a quien no le corresponde ese día, solo deben explicar el motivo a las autoridades", explicó Meza.

También se refirió a los salvoconductos, siendo la Policía Nacional la única institución autorizada para extenderlos. "Hemos habilitado varios números telefónicos que están disponibles para que las personas puedan solicitar los salvoconductos, pero deben ser pacientes porque hay una gran cantidad de solicitudes", puntualizó Meza.

De igual forma, al referirse a los casos de posibles policías con COVID -19, informó que la institución aún no cuenta con casos confirmados. Para finalizar, Meza exhortó a la población a mantener la prudencia y no salir de casa si no es necesario, recordando que aún se vive una crisis sanitaria que sólo podrá combatirse con la autodisciplina de cada compatriota.