Posponen nuevamente la sentencia a Tony Hernández para el 29 de junio

New York, EEUU.



La Corte del Distrito Sur de New York, Estados Unidos, informó este miércoles que la sentencia para el exdiputado hondureño Juan Antonio (Tony) Hernández será el 29 de junio de 2020.



Es la quinta vez que se suspende la sentencia para Tony Hernández, declarado culpable en octubre de 2019 por cuatro delitos de narcotráfico.



Este miércoles luego de una audiencia, el juez Kevin Castel anunció que la sentencia se suspende del 5 de junio de 2020 al 29 de junio de 2020 a las 11:00 a.m.

CRONOLOGÍA PROCESAL Tony Hernández fue declarado culpable en octubre de 2019. Se programó la sentencia para el 17 de enero de 2020. Se pospuso para el 24 de febrero. Seguidamente se postergó al 15 de abril. Posteriormente al 5 de junio Ahora será el 29 de junio.





Se escuchó la solicitud de Antonia Apps, Katherine Goldstein y Kingdar Prussien para retirarse como abogados de Tony Hernández, y ahora será Peter Brill quien pase a ser el nuevo representante de Hernández.



Hernández fue detenido el 23 de noviembre en el aeropuerto de Miami acusado de traficar cocaína con destino a EEUU, posesión de armas y mentir a las autoridades estadounidenses.



El exdiputado hondureño fue encontrado culpable por los delitos de narcotráfico, portación de armas prohibidas y por mentir a las autoridades de EEUU.