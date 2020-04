Situación puede empeorar si no se da protección a médicos, alerta Samuel Santos

Tegucigalpa.



Dirigentes médicos hondureños denunciaron este martes que muchos de los trabajadores de la salud que están en la línea de frente del combate al nuevo coronavirus se han contagiado porque carecen de equipo de protección.



Samuel Santos, vicepresidente del Colegio Médico Hondureño, dijo a la AFP que la falta de equipo contra la COVID-19 ha provocado al menos 12 contagios entre los médicos hondureños, en especial en el norte del país.



"Nuestros médicos están enfermándose en la costa norte porque están en la primera línea de fuego" contra la COVID-19, dijo Santos desde San Pedro Sula, la segunda ciudad del país y el epicentro de la pandemia en Honduras, donde se registran 407 contagiados y 26 muertos.





Precisó que cinco médicos están hospitalizados, cuatro de ellos en cuidados intensivos, y otros siete están enfermos en sus casas "porque no tuvieron el equipo de protección personal".



Según el especialista, todos los médicos deberían usar mascarillas N95 pero no las tienen y eso significa que más personal de salud se seguirá enfermando.



Aseguró que el gobierno recibió el equipo pero entregó una pequeña parte a los médicos y la mayor parte a los soldados que patrullan las calles para asegurar el cumplimiento de las medidas de contención de la infección.



"Mientras no nos den protección adecuada a los médicos, la situación va a empeorar", alertó Santos.



Por su parte, la presidenta del CMH, Suyapa Figueroa, dijo a la AFP que un médico y dos enfermeras murieron en San Pedro Sula por falta de equipo.



El equipo de protección "ha llegado en forma tardía" a los hospitales, aseguró.