“Estar en emergencia no significa que hay carta blanca para corrupción”: Ebal Díaz sobre compras de Copeco

Tegucigalpa, Honduras.

El ministro de la Presidencia, Ebal Díaz, se refirió este lunes ante las críticas vertidas por la población hondureña sobre el manejo de compras y fondos utilizados para adquirir percoladoras, televisores y otros materiales por parte de la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco).

"Estar en emergencia no significa que hay permiso o carta blanca para hacer actos de corrupción, ni antes ni ahora, no es momento para tolerar actos corrupción”, advirtió el ministro.

La información reflejada en el portal de transparencia detalla la compra de 10 percoladoras a 4,000 lempiras cada una, siendo un total de 40,000 lempiras, así como 10 televisores de 32 pulgadas, con un precio unitario de 7,000 lempiras, alcanzando un total de 70,000 lempiras, todo gestionado a través de la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco).

El funcionario, en La Entrevista de Canal 11, abordó ampliamente el tema relacionado a la emergencia sanitaria provocada por el coronavirus y la información detallada en el portal de transparencia de la Secretaría de Finanzas.

Díaz indicó que “estoy totalmente de acuerdo con la ministra de Finanzas, Rocío Tábora, en pedir a instituciones que aclaren sobre la compra de algunos productos (televisores y cafeteras) durante la emergencia. Los titulares de las instituciones deben informar a la población y deben enviar sus explicaciones de manera proactiva a los órganos de investigación".

Esta es la información que aparece en el portal de transparencia y por lo cual se ha cuestionado a Copeco.

“Entonces”, añadió, “si allí no hay nada, tienen que aclarar y salir a dar aclaraciones claras y contundentes a la población. Yo no tengo la menor duda de que el presidente Juan Orlando Hernández va a tomar las decisiones que tenga que tomar, porque no es momento para tolerar, ni antes y hoy mucho menos, cualquier acto de corrupción”, aseveró Díaz.

“En este momento cero tolerancia con este tipo de conducta”, puntualizó el secretario de la Presidencia, y afirmó que “es importante que la sociedad hondureña sepa que los recursos públicos están siendo utilizados de manera igual”, exhortó.

Respuesta

Gabriel Rubí, comisionado de Copeco en Honduras

Por su parte, Gabriel Rubí, titular de Copeco, aclaró que "en ningún momento se ha comprado percoladoras ni televisores, tal y como se muestra en el portal de transparencia, además de que algunos precios de productos son meramente de referencia".

“Copeco tiene que salir al frente y resolver en cualquier parte del país, y por eso la ley del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo le da algunas facultades diferentes al resto de instituciones”, comentó.

“Lo que se ha elevado a la plataforma de SEFIN es la justificación completa del desembolso que se hizo a Copeco, no necesariamente las compras, ¿por qué?, porque las compras están en proceso y vamos persiguiendo los brotes del coronavirus que se deben desarrollar”, concluyó.