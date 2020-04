Ministra de Finanzas pide a Copeco aclarar compra de percoladoras y televisores durante la emergencia

Tegucigalpa, Honduras.

Controversia ha generado en las últimas horas una publicación colgada en el portal de transparencia del Gobierno, el cual detalla, entre otras cosas, la compra de unos televisores y percoladoras, adquiridos según reclamos de hondureños, a un valor arriba del precio normal en el mercado, aún en medio de la crisis que vive el país por el coronavirus.

La información pública refleja la compra de 10 percoladoras a 4,000 lempiras cada una, siendo un total de 40,000 lempiras, así como 10 televisores de 32 pulgadas, con un precio unitario de 7,000 lempiras, alcanzando un total de 70,000 lempiras, todo gestionado a través de la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco).

Rocío Tábora, ministra de la Secretaría de Finanzas, explicó que desde un inicio se habilitó el espacio dentro del portal de transparencia sobre los recursos a usar en el marco de la pandemia del coronavirus. "Lo que hemos hecho es poner la información del uso de los recursos a disposición de la ciudadanía y la ejecución de 2,195 millones de lempiras a la fecha que corresponden a fondos propios".

"Hemos pedido a las instituciones ejecutoras que brinden detalles de cómo se han estado usado los recursos, quiénes son los proveedores y a quiénes llega para que la gente vea, pregunte y reaccione, de igual manera se hizo con el dinero enviado a las municipalidades para el tema de los alimentos. Lo que comentan ahora los hondureños sobre el tema de las percoladoras y televisores me parecen bien, tengo entendido que el ministro de Copeco, Gabriel Rubí, responderá en su momento a las dudas de qué es lo que sucede realmente con eso", agregó la ministra.

Detalles de las compras que muestra el portal de transparencia y que ha generado cuestionamientos en la población.

Tábora apuntó que lo publicado en el portal va orientado precisamente a la transparencia de actos no correctos en el marco de recursos, "nosotros difundimos lo que transferimos, pero ahora viene, según la ley, la parte de los ejecutores, quienes deben justificar, por ejemplo, aclarar el tema de los televisores y cafeteras. Le pido al ministro Gabriel Rubí que lo haga, que se presente un cuadro de salida de dónde va a parar todo y a quién finalmente se entrega", indicó Rocío Tábora.

Para concluir, dijo que espera que la información de parte de los ejecutores se conozca esta semana. "Hay presión por parte de la Secretaría de Finanzas, del Tribunal Superior de Cuentas y del Presidente, pero debemos entender que no estamos bañados en dinero, hasta ahora esos 2,195 millones de lempiras son del dinero del Estado bajo autorización para trabajar en la crisis, claro que tenemos proyectos en proceso con fondos externos, pero serán efectivos a finales de mayo o junio".

Economista Ismael Zepeda

En tanto, Isamel Zepeda, economista del Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (Fosdeh), señaló que como organización de sociedad civil y como cualquier ciudadano, es normal ingresar al portal de transparencia y obtener información para el respectivo análisis, tal y como ha ocurrido con el tema de las percoladoras y televisores.

"No solo es la sobrevaloración, existen precios de mercado o en tienda comercial donde es menos de lo que se refleja en el portal, no solo de percoladoras o televisores, también se dispensadores de agua, de los cuales se compraron 12 y a 5,000 lempiras cada uno, cuando normalmente no llegan ni a 3,000 lempiras, lo mismo ocurre con las percoladoras que aparecen con 4,000 lempiras en el valor de compra", añadió.

"Ellos no solo deben justificar, también hay que dar a conocer los proveedores y la ruta hacia dónde han ido todos los insumos, por lo que esperamos que esto salga lo más pronto posible", cuestionó Zepeda.