La Lima intensifica controles para frenar la expansión del coronavirus

LA LIMA.

El apoyo de la población ha sido clave para que en el municipio de La Lima, Cortés, se luche para frenar la propagación del coronavirus acatando el toque de queda y las medidas sanitarias de prevención aplicadas por las autoridades municipales.

La preocupación de las autoridades y pobladores es que se encuentran en el centro del foco de infestación de casos positivos que encabeza San Pedro Sula, seguido de Villanueva, Cortés, y El Progreso, Yoro.

Gracias a las labores de prevención se ha logrado frenar la pandemia en este municipio, que, según el alcalde Santiago Motiño, registra siete casos de personas afectadas por la enfermedad, una de las cuales ya falleció. Sin embargo, Sinager reportaba hasta el jueves, 14 casos positivos en esta ciudad.

Solidaridad Varias empresas se han unido a la jornada solidaria de las autoridades, una de ellas es la compañía transnacional Chiquita que ha donado varios camiones de bananos que son repartidos a los pobladores del municipio

Motiño alaba la decisión del Gobierno de haber decretado toque de queda de manera absoluta, ya que eso les ha permitido tener un mejor control en las entradas y salidas de la ciudad con fumigación de los vehículos y a las personas que de una u otra manera están laborando o haciendo trabajos en la emergencia.

“Gracias a Dios la labor que iniciamos hace tres semanas nos está dejando resultados positivos, muestra de ello es que tenemos pocos casos en el municipio y la lucha es que no se presenten más para que la población no se enferme y no corra el riesgo de morir por el virus”, dijo.

Dijo que el apoyo de la población ha sido clave para frenar el problema sanitario, ya que luego de los casos registrados todos han visto que esto no es una broma y que cada uno debe actuar de manera responsable para proteger su vida, la de su familia y vecinos. Las autoridades se han asegurado que solo ingresen carros que transporten alimentos u otros insumos de uso personal.

El comercio, bancos y farmacias permanecen cerrados por el toque de queda decretado por el Gobierno hasta el 19 de abril. Motiño dijo que la meta es evitar que muera gente por la enfermedad.

“No bajaremos los brazos, si se nos acaban los recursos sabemos que Dios nos va a ayudar para que los pobres tengan su alimento y no salgan a la calle”, expresó.

Pese al cansancio por las largas jornadas en la aplicación de medidas de prevención para evitar el contagio y entrega de alimento, el equipo humano de la municipalidad continuaba ayer con el cierre del municipio y abasteciendo con comida a las familias necesitadas.