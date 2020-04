Congreso nombra Comisión para trabajar virtualmente en dictámenes sobre COVID-19

Tegucigalpa, Honduras.

Mauricio Oliva, presidente del Congreso Nacional (CN), nombró este martes una Comisión Especial para trabajar de manera virtual en los dictámenes de la emergencia relacionada al coronavirus.

La Comisión estará presidida por el diputado Mario Pérez (PN), acompañado por los parlamentarios Juan Diego Zelaya (PN), Felícito Ávila (DC), Mario Segura (PL), Francisco Paz (Libre), Karen Ortega (AP), Samir Molina (PN), Iveth Matute Betancourt (PN) y Mario Noé Villafranca (UD).

“La Comisión Especial coordinará con la Gerencia de Tecnología los aspectos logísticos para el desarrollo de las sesiones virtuales”, explicó Oliva.

En la convocatoria se establecerá la agenda a tratar en cada sesión virtual, misma que será consensuada a lo interno de la Junta Directiva y con las bancadas para conocer y definir previamente los temas a discutir, según el titular del Poder Legislativo.

En las sesiones no se presentarán mociones ni manifestaciones, únicamente se hará la discusión y aprobación de proyectos agendados, de acuerdo con consensos alcanzados entre la Junta Directiva y jefes de bancadas.

Iniciaron sesiones virtuales

Mauricio Oliva informó que este martes se iniciaron las sesiones virtuales de este Poder del Estado para no detener el apoyo a los hondureños durante la lucha por combatir el COVID- 19.

En esta primera reunión, Oliva explicó que se está buscando la implementación de un sistema virtual para que puedan participar los 128 diputados que conforman el Pleno del Legislativo.

El Congreso Nacional busca un sistema que permita que los diputados se puedan conectar utilizando el paquete básico de Internet, por lo que se está trabajando para identificar la plataforma más barata y que sea fácil de usar.

Los diputados que presenten iniciativas el día de la sesión virtual, deberán hacerlo enviándola en formato electrónico al correo o mediante WhatsApp, vías que serán facilitadas a cada jefe de bancada por Tomás Zambrano, secretario del Congreso Nacional.

En la primera sesión virtual participaron la Junta Directiva y los jefes de bancadas del PN, PL, Libre, Pinu, DC, UD, AP y PAC.

Asimismo, en la sesión virtual de este martes, Junta Directiva y jefes de bancadas determinaron que solo se tendrán por presentadas las iniciativas recibidas durante el día de la sesión virtual, de tal manera, no se recibirán iniciativas los días que no sesione Pleno.

Según lo acordado en la sesión virtual, los jefes de bancada deben remitir el listado indicando el correo electrónico y teléfono a través del cual cada uno de los diputados propietarios y suplentes integrados de su bancada remitirá sus iniciativas de ley. Sin embargo, las iniciativas remitidas mediante correo o número de teléfono no notificado por el jefe de bancada se tendrán como no presentadas, con esto se pretende evitar que personas que no son diputados presenten iniciativas.